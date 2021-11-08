У Києві жорстоко побили продюсера та композитора гурту KAZKA Миколу Журавльова (фото)

У чоловіка діагностували перелом черепа та носа. Після нападу Микола Журавльов переніс операцію із видалення пошкоджених кісток.

Відомий музичний продюсер та композитор Микола Журавльов був жорстоко побитий у Києві. Про це артист розповів у своєму Instagram.

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Микола Журавльов повідомив, що його жорстоко побили у під'їзді будинку, де він мешкає.

Хірург повідомив музичному продюсеру, що йому пощастило, оскільки з подібними травмами після побиття пацієнти потрапляють до лікарні в комі.

За словами Миколи Журавльова, внаслідок нападу у нього діагностовано перелом черепа та носа.

"Ще 12 годин після травми їздили по всьому Києву робили обстеження, комп'ютерну томографію та все інше. У мене перелом черепа, перелом носа, шви на бороді і я погано бачу одним оком", — повідомив музичний продюсер.

Після побиття Микола Журавльов переніс операцію з видалення пошкоджених кісток черепа, а за місяць заплановане ще одне хірургічне втручання для вставлення в голову пластини.

Композитор також попросив небайдужих підписників допомогти у фінансовому плані для проходження лікування та пообіцяв "написати ще більше класної музики".

Микола Журавльов — український продюсер та композитор, який співпрацював із такими артистами, як Ольга Бузова, Клава Кока, KAZKA, Dilemma, Nikita, Ханна та інші.

[ + – ] У Києві побили музичного продюсера та композитора Миколу Журавльова

Раніше Фокус розповідав, що під Одесою жорстоко побили депутата та його дружину. Інцидент стався 5 листопада поряд із заводом "Центроліт". Внаслідок нападу сильно постраждав депутат Мирненської ОТГ, якого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Також Фокус повідомляв, що на Кіровоградщині побили депутатку від ОПЗЖ. Депутатку Світловодської міськради та помічницю нардепа Тетяну Красюк побили у під'їзді житлового будинку, внаслідок чого жінка отримала черепно-мозкову травму та перелом носа.