У Києві жорстоко побили продюсера та композитора гурту KAZKA Миколу Журавльова (фото)
У чоловіка діагностували перелом черепа та носа. Після нападу Микола Журавльов переніс операцію із видалення пошкоджених кісток.
Відомий музичний продюсер та композитор Микола Журавльов був жорстоко побитий у Києві. Про це артист розповів у своєму Instagram.
Микола Журавльов повідомив, що його жорстоко побили у під'їзді будинку, де він мешкає.
Хірург повідомив музичному продюсеру, що йому пощастило, оскільки з подібними травмами після побиття пацієнти потрапляють до лікарні в комі.
За словами Миколи Журавльова, внаслідок нападу у нього діагностовано перелом черепа та носа.
"Ще 12 годин після травми їздили по всьому Києву робили обстеження, комп'ютерну томографію та все інше. У мене перелом черепа, перелом носа, шви на бороді і я погано бачу одним оком", — повідомив музичний продюсер.
Після побиття Микола Журавльов переніс операцію з видалення пошкоджених кісток черепа, а за місяць заплановане ще одне хірургічне втручання для вставлення в голову пластини.
Композитор також попросив небайдужих підписників допомогти у фінансовому плані для проходження лікування та пообіцяв "написати ще більше класної музики".
Микола Журавльов — український продюсер та композитор, який співпрацював із такими артистами, як Ольга Бузова, Клава Кока, KAZKA, Dilemma, Nikita, Ханна та інші.
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