Напали сусіди: журналісти з'ясували подробиці побиття автора пісень KAZKA (фото)

Інцидент стався вночі у під'їзді будинку, де мешкає Микола. Хлопцеві тепер знадобиться серйозна операція на черепі.

З'явилися подробиці побиття у Києві продюсера та композитора гурту KAZKA Миколи Журавльова. Відомо, що на постраждалого напали сусіди, через що він отримав опік ока, перелом носа та інші травми, пише Оглядач.

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Джерела журналістів у поліції розповіли, що хлопця побили неподалік станції метро Політехнічний інститут. Якщо говорити конкретніше, інцидент стався у багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, що на Шевченківському районі.

На композитора напали у під'їзді дев'ятиповерхівки близько 11-ї вечора 6 листопада. У результаті Журавльов отримав хімічний опік ока, перелом носа, забиті місця та інші травми. Його госпіталізували до Олександрівської лікарні, де надали першу допомогу.

Медустанову постраждалий залишив уночі зі своєю дівчиною Діаною, яка повідомила поліцію, що Журавльов сам звернеться із заявою до правоохоронців, коли йому полегшає. Відомо, що за місяць продюсеру доведеться провести складну операцію на черепі.

[ + – ] Микола Журавльов

[ + – ] постраждалий Микола Журавльов

[ + – ] мрт

До речі, Микола Журавльов співпрацював не лише з KAZKA, а й з такими артистами як Ольга Бузова, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Ханна та іншими.

Раніше Микола Журавльов сам повідомив про жорстоке побиття у Instagram. За його словами, на нього напали у під'їзді будинку, де він мешкає.