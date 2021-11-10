В Одесской области разоблачили группу "рабовладельцев", — Нацполиция (фото, видео)

Вместо зарплаты завербованным людям давали плохую еду и поили алкоголем, а за непослушание применяли физическое насилие.

Нацполиция Одесской области разоблачила преступную группировку, которая на территории Белгород-Днестровского района содержали в трудовом рабстве 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

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По данным следствия, правонарушители вербовали граждан из социально незащищенных групп населения без постоянного места жительства на железнодорожном вокзале Одессы. Им предлагали работы по выращиванию и сбору сельскохозяйственной продукции, обещая при этом в месяц от 7 до 12 тыс. гривен зарплату, а также бесплатное жилье и питание.

В сообщении говорится, что завербованных людей доставили на территорию фермерского хозяйства в поселке Старокозачье, где они вынуждены были работать по 16 часов в сутки. При этом вместо зарплаты им давали 2-3 раза в сутки еду сомнительного качества и поили алкоголем. Сбежать люди не могли, так как за ними постоянно присматривали "бригадиры", которые в случае неповиновения применяли к ним психологическое давление и били.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам по ч.2 ст. 146 УК Украины (Незаконное лишения свободы и похищение людей), согласно которой им грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее Фокус сообшал о подобном случае в Днепропетровской области, где сотрудники полиции разоблачили преступную схему удержания в трудовом рабстве социально незащищенных граждан. По данным следствия было освобождено 120 человек.