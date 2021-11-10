На Одещині викрили групу "рабовласників", — Нацполіція (фото, відео)

Замість зарплати завербованим людям давали погану їжу та напували алкоголем, а за непослух застосовували фізичне насильство.

Нацполіція Одеської області викрила злочинне угруповання, яке на території Білгород-Дністровського району утримувала в трудовому рабстві 12 осіб. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

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За даними слідства, правопорушники вербували громадян із соціально незахищених груп населення без постійного проживання на залізничному вокзалі Одеси. Їм пропонували роботи з вирощування та збирання сільськогосподарської продукції, обіцяючи при цьому на місяць від 7 до 12 тис. гривень зарплати, а також безкоштовне житло та харчування.

У повідомленні йдеться, що завербованих людей доставили на територію фермерського господарства в селищі Старокозаче, де вони змушені були працювати по 16 годин на добу. При цьому замість зарплати їм давали 2-3 рази на добу їжу сумнівної якості та напували алкоголем. Втекти люди не могли, тому що за ними постійно наглядали "бригадири", які в разі непокори застосовували до них психологічний тиск і били.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам за ч.2 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі та викрадення людей), згідно з якою їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Слідство в цій справі триває.

Раніше Фокус повідомив про такий випадок у Дніпропетровській області, де співробітники поліції викрили злочинну схему утримання в трудовому рабстві соціально незахищених громадян. За даними слідства, було звільнено 120 осіб.