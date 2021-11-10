На Одещині викрили групу "рабовласників", — Нацполіція (фото, відео)
Замість зарплати завербованим людям давали погану їжу та напували алкоголем, а за непослух застосовували фізичне насильство.
Нацполіція Одеської області викрила злочинне угруповання, яке на території Білгород-Дністровського району утримувала в трудовому рабстві 12 осіб. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.
За даними слідства, правопорушники вербували громадян із соціально незахищених груп населення без постійного проживання на залізничному вокзалі Одеси. Їм пропонували роботи з вирощування та збирання сільськогосподарської продукції, обіцяючи при цьому на місяць від 7 до 12 тис. гривень зарплати, а також безкоштовне житло та харчування.
У повідомленні йдеться, що завербованих людей доставили на територію фермерського господарства в селищі Старокозаче, де вони змушені були працювати по 16 годин на добу. При цьому замість зарплати їм давали 2-3 рази на добу їжу сумнівної якості та напували алкоголем. Втекти люди не могли, тому що за ними постійно наглядали "бригадири", які в разі непокори застосовували до них психологічний тиск і били.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам за ч.2 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі та викрадення людей), згідно з якою їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Слідство в цій справі триває.
Раніше Фокус повідомив про такий випадок у Дніпропетровській області, де співробітники поліції викрили злочинну схему утримання в трудовому рабстві соціально незахищених громадян. За даними слідства, було звільнено 120 осіб.