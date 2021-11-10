"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский призвал украинцев вакцинироваться (видео)

В ходе нового обращения президент рассказал, что шутке "мы сильная нация – нам нипочем радиация" давать "вторую жизнь" не стоит.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам, опубликованном в соцсетях, призвал всех вакцинироваться. Соответствующее видео появилось у него на странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Во сколько раз вакцинация уменьшает смертность от дельта-штамма коронавируса — в 11?" — отметил президент и привел в сравнение то, то что сейчас в Великобритании и в Германии от короанвируса умирают в 12 раз меньше, чем прошлой весной.

Вчера, по его словам, большинство умерших от коронавирусной инфекции в Украине объединяло то, что они не были вакцинированы.

"В Европе сделали двойную вакцинацию 65% населения, такой же процент жителей Украины не вакцинировался ни разу, — сказал Зеленский. — И это притом, что Украина может делать в сутки до 400 тыс. вакцинаций, а на специальных пунктах доступно свыше 10 млн доз вакцин".

"Какая на сегодня численность населения Украины? Больше 40 млн. Что объединит завтра всех украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 млн не превратились в 20? Все они будут вакцинированными", — объясняет президент, добавляя, что сейчас медицинская система страна готова как никогда прежде. По словам Зеленского, страна обеспечена всем необходимым, в частности, есть 536 медучреждений, 76 тыс. мест в больницах, включая 72 тыс. с кислородом.

"Шутке о том, какая мы сильная нация — нам нипочем радиация, не стоит давать вторую жизнь. Лучше всем беречь свою собственную!" — сказал президент.

Он также сравнил число погибших военнослужащих на Донбассе за два года и с числом умерших от COVID-19 за прошлые двое суток.

"За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных, а за минувшие двое суток от коронавируса умерло свыше полторы тысячи человек".

Президент также привел высказывание одного из бойцов ВСУ на Востоке, обращенное к гражданам и ковид-атеистам в особенности. "Мы восьмой год воюем, рискуем, получаем ранения, прячем друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь, и в мирных городах, без всякого врага, умираете сотнями!? Не от пули или снаряда, а просто потому, что не хотите вакцинироваться?", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ предположил, что в этом году шприцов на всех может не хватить. Отмечается, что сейчас из-за пандемии используется на миллиарды шприцев больше, чем прежде.