"Щоб 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський закликав українців вакцинуватися (відео)

У ході нового звернення президент розповів, що жарту "ми сильна нація — що нам радіація" давати "друге життя" не варто.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до громадян, опублікованому у соцмережах, закликав усіх вакцинуватися. Відповідне відео з'явилося в нього на сторінці у Facebook.

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"У скільки разів вакцинація зменшує смертність від дельта-штаму коронавірусу — в 11?" — зазначив президент і порівняв те, що зараз у Великій Британії та Німеччині від коронавірусу помирають у 12 разів менше, ніж минулої весни.

Вчора, за його словами, більшість померлих від коронавірусної інфекції в Україні поєднувало те, що вони не були вакциновані.

"У Європі зробили подвійну вакцинацію 65% населення, такий самий відсоток жителів України не вакцинувався жодного разу, — сказав Зеленський. — І це при тому, що Україна може робити за добу до 400 тис. вакцинацій, а на спеціальних пунктах доступно понад 10 млн доз вакцин".

"Яка на сьогодні чисельність населення України? Понад 40 млн. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, щоб ці 40 млн не перетворилися на 20? Усі вони будуть вакцинованими", — пояснює президент, додаючи, що зараз медична система країна готова, як ніколи раніше. За словами Зеленського, країна забезпечена всім необхідним, зокрема є 536 медустанов, 76 тис. місць у лікарнях, включаючи 72 тис. з киснем.

"Жарту про те, яка ми сильна нація — що нам радіація, не варто давати друге життя. Краще всім берегти своє власне!" — сказав президент.

Він також порівняв кількість загиблих військовослужбовців на Донбасі за два роки з кількістю померлих від COVID-19 за минулі дві доби.

"За минулі два роки в боях на Донбасі загинули 146 наших військових, а за минулі дві доби від коронавірусу померло понад півтори тисячі людей".

Президент також навів висловлювання одного з бійців ЗСУ на Сході, звернене до громадян та ковід-атеїстів особливо. "Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримуємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя, і в мирних містах, без всякого ворога, вмираєте сотнями!? Не від кулі чи снаряда, а просто тому, що не хочете вакцинуватися?", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ припустила, що цього року шприців на всіх може не вистачити. Зазначається, що наразі через пандемію використовується на мільярди шприців більше, ніж раніше.