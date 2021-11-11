"Нет красителям и консервантам": Зеленский подписал закон о детском питании

Текст документа, размещенный на сайте Верховной Рады, предусматривает запрет на использование ряда ингредиентов, среди которых — подсластители и сырое коровье молоко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий требования относительно качества детского питания. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Депутаты парламента поддержали соответствующий законопроект 21 октября. А к президенту его отправили 27 числа. Документ предусматривает новые требования касательно качества молока, мяса и других продуктов детского питания.

Закон запрещает использование таких ингредиентов:

ненатуральные ароматизаторы (кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта)

красители (кроме тех, которые были получены из пищевых продуктов)

подсластители (исключение: пищевые продукты для специальных медицинских целей, для детей грудного и раннего детского возраста)

консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса или аромата

пальмовый стеарин, маргарин, спред, хлопковое масло, кунжутное масло

сырое коровье молоко и молоко других животных, которое не соответствует требованиям

смеси специй и пряностей, содержащие пищевые добавки, которые не разрешены для детей;

ингредиенты, полученные из ГМО или содержащие ГМО.

Изменились требования к рекламе детского питания

Размещать рекламу детского питания теперь можно будет только в специализированных информационных ресурсах. Более того, это должно быть научно обоснованно.

Запрещена маркировка смесей с информацией о глютене, поскольку его использование в таких пищевых продуктах и так не разрешается.

Прежде штраф за нарушение требований рекламодателями и производителями составлял только 1 700-5 100 грн., сейчас же это 300-600 тыс. грн. (или 50-100 неналогооблагаемых минимумов).

Ранее Фокус разбирался, почему цены на пищевые продукты в Украине не скоро упадут. В последнее время стремительно растут цены на подсолнечное масло, хлеб, яйца, молоко и мясо. В чем причина? В минувшем году наблюдалось едва ли рекордное увеличение цен на сельхозпродукцию и пищевые продукты по всему миру, однако в 2021-м рост цен не прекратился.