"Ні барвникам та консервантам": Зеленський підписав закон про дитяче харчування

Текст документу, розміщений на сайті Верховної Ради, передбачає заборону використання низки інгредієнтів, серед яких — підсолоджувачі та сире коров'яче молоко.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює вимоги щодо якості дитячого харчування. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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Депутати парламенту підтримали відповідний законопроєкт 21 жовтня. А до президента його відправили 27 числа. Документ передбачає нові вимоги щодо якості молока, м'яса та інших продуктів дитячого харчування.

Закон забороняє використання таких інгредієнтів:

ненатуральні ароматизатори (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту)

барвники (крім тих, що були отримані з харчових продуктів)

підсолоджувачі (виняток: харчові продукти для спеціальних медичних цілей, для дітей грудного та раннього дитячого віку)

консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку чи аромату

пальмовий стеарин, маргарин, спред, бавовняна олія, кунжутна олія

сире коров'яче молоко та молоко інших тварин, яке не відповідає вимогам

суміші спецій та прянощів, що містять харчові добавки, які не дозволені для дітей;

інгредієнти, отримані з ГМО або які містять ГМО.

Змінилися вимоги до реклами дитячого харчування

Розміщувати рекламу дитячого харчування тепер можна буде лише в спеціалізованих інформаційних ресурсах. Більше того, це має бути науково обґрунтовано.

Заборонено маркування сумішей з інформацією про глютен, оскільки його використання в таких харчових продуктах і так не дозволяється.

Насамперед штраф за порушення вимог рекламодавцями та виробниками становив лише 1 700-5 100 грн, зараз же це 300-600 тис. грн (або 50-100 неоподатковуваних мінімумів).

Раніше Фокус розбирався, чому ціни на харчові продукти в Україні не скоро знизяться. Останнім часом стрімко зростають ціни на олію, хліб, яйця, молоко та м'ясо. У чому причина? Минулого року спостерігалося навряд чи рекордне збільшення цін на сільгосппродукцію та харчові продукти по всьому світу, проте у 2021-му зростання цін не припинилося.