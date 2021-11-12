В школе под Черкассами класс "украсили" свастикой (фото)

Соответствующий снимок заметили на сайте учебного заведения. Фото иллюстрировало статью на тему буллинга.

В Черкасской области в школе №2 города Жашков разместили свастику, которая висела на стене одного из классов. Фотография была опубликована на сайте учебного заведения вместе со статьей о буллинге.

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Позже пост исчез из информационного ресурса школы, но кадры из нацистским символом успели распространить в СМИ.

На кадрах изображены школьники старших классов, которым психологи рассказывали, как противодействовать жестокому обращению и насилию. Воспитательное занятие провели в рамках Всеукраинской недели противодействия буллингу. Руководство школы отметило, что занятие помогло ученикам обзавестись знаниями, которые позволят им предотвращать случаи травли.

К публикации была прикреплена фотография из занятия STOP буллингу, на которой видно сделанную из бумаги свастику, размещенную над входной дверью в класс.

Реакции со стороны Нацполиции области пока не было.

[ + – ] фото с мероприятия

Стоит отметить, что свастика находится в базе символов ненависти, которую создал в марте украинский Хельсинкский союз по правам человека. Этот знак находится в разделе базы, где перечислены символы, поддерживающие нетерпимость и дискриминацию. В списке соседствуют со свастикой герб Третьего рейха, эмблема "СС", эмблема "СС Галичина", кельтский крест, коловрат, а также цифровые комбинации 14 и 88.

Напомним, в Кременчуге на детской площадке появилась свастика, выложенная из плитки. Мэр города обвинил в этом детей и подрядчиков, которые безответственно подошли к работе.

Также сообщалось о нацистской символике в киевском ТЦ Gorodok Gallery. На LED-лестнице торгового центра внезапно появилось изображение свастики.