У школі під Черкасами клас "прикрасили" свастикою (фото)

Відповідну фотографію помітили на сайті навчального закладу. Фото ілюструвало статтю на тему булінгу.

У Черкаській області у школі №2 міста Жашків розмістили свастику, що висіла на стіні одного з класів. Фотографія була опублікована на сайті навчального закладу разом із статтею про булінг.

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Пізніше пост зник з інформаційного ресурсу школи, але кадри з нацистським символом встигли поширити ЗМІ.

На кадрах зображені школярі старших класів, яким психологи розповідали, як протидіяти жорстокому поводженню та насильству. Виховне заняття провели в межах Всеукраїнського тижня протидії булінгу. Керівництво школи зазначило, що заняття допомогло учням отримати знання, які дозволять їм запобігати випадкам цькування.

До публікації було прикріплено фотографію із заняття STOP булінгу, на якій видно зроблену з паперу свастику, розміщену над вхідними дверима до класу.

Реакції з боку Нацполіції області наразі не було.

[ + – ] Фото із заходу

Варто зазначити, що свастика була в основі символів ненависті, яку створив у березні український Гельсінський союз з прав людини. Цей знак у розділі бази, де перелічені символи, що підтримують нетерпимість та дискримінацію. У списку є сусідами зі свастикою герб Третього рейху, емблема "СС", емблема "СС Галичина", кельтський хрест, коловорот, а також цифрові комбінації 14 і 88.

Нагадаємо, у Кременчуці на дитячому майданчику з'явилася свастика, викладена з плитки. Мер міста звинуватив у цьому дітей та підрядників, які безвідповідально підійшли до роботи.

Також повідомлялося про нацистську символіку в київському ТЦ Gorodok Gallery. На LED-драбині торгового центру раптово з'явилося зображення свастики.