"Діти перевернули". У Кременчуці на дитячому майданчику з'явилася свастика з плитки (фото)

Мер міста звинуватив дітей у тому, що це вони перевернули плитку, а також підрядників у безвідповідальному підході до роботи.

У Кременчуці на дитячому майданчику з'явилася свастика, викладена з плитки на вулиці Правобережна, 44. Про це повідомляє місцевий сайт 05366.com.ua.

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За словами мера міста Віталія Малецького, підрядник безвідповідально підійшов до виконання своєї роботи. М'яку плитку встановили, але не закріпили. Хтось переклав їх, спорудивши нацистський символ.

"Не повністю свастика, але щось схоже", — передають словами мера у виданні.

Після публікації фотографії майданчику в соцмережах, блогер Анатолій Шарій записав відео, яке викликало негативну реакцію в Малецького. На засіданні виконавчого комітету він доручив розірвати договір з підрядником. Майданчик усе ще не доробили, плитку не закріпили, а майданчик так і не передали на баланс міста.

"Це діти виклали, поперевертавши плитку. Треба визначити балансоутримувача цієї території. Закріпімо цю територію за комунальним підприємство "Благоустрій". І прошу сьогодні "Благоустрій" відпрацювати там", — сказав мер.

Через якийсь час у пабліку "Х * евий Кременчук" опублікували фото вже без свастики на плитці.

Нагадаємо, у ліфті Держдепу намалювали свастику на обшивці. Він розташований поруч з кабінетом спецпосланця з антисемітизму.

Раніше під час протестів під будівлею ОП невідомі намалювали свастику на фасаді. У поліції заявили, що її домалювали після акції на підтримку Стерненка.