Свастика на будівлі ОП була домальована після акції на підтримку Стерненка, — Нацполіція (відео)

За словами правоохоронців, вони вже встановили особу порушника.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що нацистську символіку на будівлі Офісу президента намалювали вже після завершення акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка 20 березня 2021 року.

Про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради у вівторок, 30 березня.

"Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ дійсно зʼявився вже після завершення акції, о 23:35. Ми встановили цю особу. Не буду розкривати деталі, поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи", — сказав Клименко.

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Він додав, що під час акції прихильників Стерненка поліція повністю контролювала ситуацію і готова була втрутитися в будь-який момент. За його словами, цього не було зроблено, щоб "не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій".

Глава Національної поліції заявив, що правоохоронці в той день не допустили зіткнень і кровопролиття, тим самим "зламавши плани" провокаторів, мета яких була показати всьому світу, що влада нібито порушує їхнє право на мирний протест.

Він зазначив, що за попередніми підрахунками поліції, в акції на підтримку Стерненка взяли участь майже 1 500 осіб. Мітингувальники використовували більше сотні фаєрів, більше 80 петард, кілька десятків балончиків і пляшок із фарбою, а також 15 салютних установок.

Клименко також заявив, що тільки 5% з усіх протестувальників поводилися агресивно.

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників засудженого Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Серед інших написів і графіті на фасаді була виявлена свастика.

Наразі поліцією розпочато досудове розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу, підозра повідомлена 7 особам.