Свастика на здании ОП была дорисована после акции в поддержку Стерненко, – Нацполиция (видео)

По словам правоохранителей, они уже установили личность нарушителя.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что нацистскую символику на здании Офиса президента нарисовали уже после завершения акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко 20 марта 2021 года.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады во вторник, 30 марта.

"Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23.35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы", – сказал Клименко.

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Он добавил, что во время акции сторонников Стерненко полиция полностью контролировала ситуацию и готова была вмешаться в любой момент. По его словам, этого не было сделано, чтобы "не попасть на крючок манипуляций и провокаций".

Глава Национальной полиции заявил, что правоохранители в тот день не допустили столкновений и кровопролития, тем самым "поломав планы" провокаторов, цель которых была показать всему миру, что власть якобы нарушает их право на мирный протест.

Он отметил, что по предварительным подсчетам полиции, в акции в поддержку Стерненко приняли участие около 1500 человек. Митингующие использовали более сотни файеров, более 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, а также 15 салютных установок.

Клименко также заявил, что только 5% из всех протестующих вели себя агрессивно.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников осужденного Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Протестующие выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Среди прочих надписей и граффити на фасаде была обнаружена свастика.

На данный момент полицией начато досудебное расследование по 4 статьям Уголовного кодекса, подозрение сообщено 7 лицам.