Наблюдатели Евромайдан SOS рассказали, когда на здании ОП появилась свастика (фото, видео)
Координатор движения "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук утверждает, что свастика на стенах ОП — спланированная провокация.
Координатор движения "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук опубликовала кадры видео с двух разных трансляций акции протеста под Офисом президента.
Организаторы объявили о завершении акции протеста в 20:49. В 21:00 участники движения "Озон — общественное наблюдение" засняли внешний вид фасада здания. На ней свастики еще не было. Эта же организация в скором времени обещает опубликовать полный отчет по случившимся событиям.
Первой свастика появилась в публикации юриста Станислава Юрченко на фотографиях в 21:57.
Но на скриншотах стрима Радио Свободы под завершение акции еще не видно свастику.
На другом стриме также под конец митинга не видно свастики.
Стоит отметить, что один из организаторов акции Сергей Филимонов, доброволец батальона "Азов" и бывший глава киевской ячейки "Национального корпуса", ранее был известен выражением неонацистских взглядов. Вчера он прокомментировал акцию и заявил, что разбивать окна во время акции не планировали.
В 2015 году Филимонов стал одним из тех, кто напал на чернокожих болельщиков во время матча "Динамо"-"Челси". Он являлся активным участником ультрас "Родичи", которые замечены за нацистскими приветствиями и случаями проявления расизма.
Также в Сети имеется фотография с нарисованным на груди Филимонова символом нацизма:
А годом позднее Филимонов блокировал вход в "Киевгорстрой" в знак протеста против нового строительства многоэтажного дома в Киеве. Тогда, по версии следствия, Филимонов напал на начальника киевской полиции Андрея Крищенко, его отправили в СИЗО. Прокуратура требовала два месяца ареста, но суд решил отпустить его.
Ранее Филимонов заявил, что его и других экс-азовцев избили бывшие побратимы, включая основателя "Азова" Андрея Билецкого якобы из-за поддержки Стерненко.
Ныне свастику на здании ОП уже стерли. Это сделал политолог Николай Давыдюк с целью "экономии бюджетных денег".
Отметим, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".
Замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен.