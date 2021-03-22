Наблюдатели Евромайдан SOS рассказали, когда на здании ОП появилась свастика (фото, видео)

Координатор движения "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук утверждает, что свастика на стенах ОП — спланированная провокация.

Координатор движения "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук опубликовала кадры видео с двух разных трансляций акции протеста под Офисом президента.

Организаторы объявили о завершении акции протеста в 20:49. В 21:00 участники движения "Озон — общественное наблюдение" засняли внешний вид фасада здания. На ней свастики еще не было. Эта же организация в скором времени обещает опубликовать полный отчет по случившимся событиям.

Первой свастика появилась в публикации юриста Станислава Юрченко на фотографиях в 21:57.

[ + – ] Фото Станислава Юрченко Фото: Скриншот

Но на скриншотах стрима Радио Свободы под завершение акции еще не видно свастику.

[ + – ] Время 20:30 Фото: Скриншот

На другом стриме также под конец митинга не видно свастики.

[ + – ] Время на кадре 21:00 Фото: скриншот

Стоит отметить, что один из организаторов акции Сергей Филимонов, доброволец батальона "Азов" и бывший глава киевской ячейки "Национального корпуса", ранее был известен выражением неонацистских взглядов. Вчера он прокомментировал акцию и заявил, что разбивать окна во время акции не планировали.

В 2015 году Филимонов стал одним из тех, кто напал на чернокожих болельщиков во время матча "Динамо"-"Челси". Он являлся активным участником ультрас "Родичи", которые замечены за нацистскими приветствиями и случаями проявления расизма.

[ + – ] Филимонов во время нападения на афроамериканцев Фото: Скриншот

Также в Сети имеется фотография с нарисованным на груди Филимонова символом нацизма:

[ + – ] Филимонов справа. Фото: Буквы Фото: Буквы

[ + – ] Ныне на его теле нацистских татуировок нет. Фото: Serhii Filimonov / Facebook

А годом позднее Филимонов блокировал вход в "Киевгорстрой" в знак протеста против нового строительства многоэтажного дома в Киеве. Тогда, по версии следствия, Филимонов напал на начальника киевской полиции Андрея Крищенко, его отправили в СИЗО. Прокуратура требовала два месяца ареста, но суд решил отпустить его.

Ранее Филимонов заявил, что его и других экс-азовцев избили бывшие побратимы, включая основателя "Азова" Андрея Билецкого якобы из-за поддержки Стерненко.

Ныне свастику на здании ОП уже стерли. Это сделал политолог Николай Давыдюк с целью "экономии бюджетных денег".

Отметим, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен.