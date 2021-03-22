Киевлянин отмыл изображение свастики со здания Офиса президента (фото)

Политолог Николай Давыдюк заявил, что решил сэкономить бюджетные деньги, так как "2 млн грн многовато" для ликвидации последствий митинга.

Украинский политолог и писатель Николай Давыдюк отмыл изображение свастики со здания Офиса президента, оставленную там после недавнего митинга.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он решил заехать на Банковую по дороге на работу. Таким образом Давыдюк захотел сэкономить бюджетные деньги, так как "2 млн грн многовато" для ликвидации последствий митинга.

"Институты и бюджет надо беречь. А деньги можно потратить на реформу судов. Она нам всем очень нужна. Поэтому пока не будет честных судов, вот такие вещи будут повторяться постоянно", – считает Давыдюк.

По его мнению, "пока не будет реформы судов, вандализм будет нормой".

"Несправедливость и беззаконие в судебной ветви власти и властных кабинетах, провоцируют вандализм и справедливую агрессию на улице", – написал Давыдюк.

Кроме того, он назвал "неплохой" с точки зрения современного искусства картину, которую оставили после себя митингующие на Банковой.

"Один логотипчик там точно мешал. Теперь его там нет", – написал Давыдюк, имея ввиду свастику.

Николай Давыдюк дважды баллотировался в Верховную Раду на выборах 2014 года и на внеочередных выборах 2019 года от партии "Голос".

Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен. Все надписи нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей.