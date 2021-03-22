Киянин відмив зображення свастики з будівлі Офісу президента (фото)

Політолог Микола Давидюк заявив, що вирішив заощадити бюджетні гроші, оскільки "2 млн грн забагато" для ліквідації наслідків мітингу.

Український політолог і письменник Микола Давидюк відмив зображення свастики з будівлі Офісу президента, залишену там після нещодавнього мітингу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він вирішив заїхати на Банкову по дорозі на роботу. Таким чином Давидюк захотів заощадити бюджетні гроші, оскільки "2 млн грн забагато" для ліквідації наслідків мітингу.

"Інститути та бюджет треба берегти. А гроші можна витратити на реформу судів. Вона нам всім дуже потрібна. Тому поки не буде чесних судів, ось такі речі повторюватимуться постійно", — вважає Давидюк.

На його думку, "поки не буде реформи судів, вандалізм буде нормою".

"Несправедливість і беззаконня в судовій гілці влади і владних кабінетах, провокують вандалізм і справедливу агресію на вулиці", — написав Давидюк.

Крім того, він назвав "непоганою" з точки зору сучасного мистецтва картину, яку залишили після себе мітингувальники на Банковій.

"Один логотипчик там точно заважав. Тепер його там немає", — написав Давидюк, маючи на увазі свастику.

Микола Давидюк двічі балотувався до Верховної Ради на виборах 2014 року і на позачергових виборах 2019 року від партії "Голос".

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сордо". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень. Усі написи потрібно прибрати протягом 72 годин, в іншому випадку вона вбереться в граніт і тоді сума збитків буде більшою.