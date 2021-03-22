Спостерігачі Євромайдан SOS розповіли, коли на будівлі ОП з'явилася свастика (фото, відео)

Координаторка руху "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук стверджує, що свастика на стінах ОП — спланована провокація.

Координаторка руху "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук опублікувала кадри відео з двох різних спортивних трансляцій акції протесту під Офісом президента.

Організатори оголосили про завершення акції протесту о 20:49. О 21:00 учасники руху "Озон — громадське спостереження" зняли зовнішній вигляд фасаду будівлі. На ній свастики ще не було. Ця ж організація незабаром обіцяє опублікувати повний звіт за подіями, які трапилися.

Першою свастика з'явилася в публікації юриста Станіслава Юрченка на фотографіях о 21:57.

[ + – ] Фото Станіслава Юрченка Фото: Скріншот

Але на скріншотах стріму Радіо Свободи під завершення акції ще не видно свастику.

[ + – ] Час 20:30 Фото: Скриншот

На іншому стрімі також під кінець мітингу не видно свастики.

[ + – ] Час на кадрі 21:00 Фото: скриншот

Варто зазначити, що один з організаторів акції Сергій Філімонов, доброволець батальйону "Азов" і колишній глава київського осередку "Національного корпусу", раніше був відомий виразом неонацистських поглядів. Вчора він прокоментував акцію та заявив, що розбивати вікна під час акції не планували.

У 2015 році Філімонов став одним із тих, хто напав на чорношкірих уболівальників під час матчу "Динамо" — "Челсі". Він був активним учасником ультрас "Родичі", яких помічали за нацистськими вітаннями і випадками прояву расизму.

[ + – ] Філімонов під час нападу на афроамериканців Фото: Скриншот

Також у мережі є фотографія з намальованим на грудях Філімонова символом нацизму:

[ + – ] Філімонов праворуч. Фото: Букви Фото: Букви

[ + – ] Нині на його тілі нацистських татуювань немає. Фото: Serhii Filimonov / Facebook

А роком пізніше Філімонов блокував вхід до "Київміськбуду" на знак протесту проти нового будівництва багатоповерхового будинку в Києві. Тоді, за версією слідства, Філімонов напав на начальника київської поліції Андрія Крищенка, його відправили в СІЗО. Прокуратура вимагала два місяці арешту, але суд вирішив відпустити його.

Раніше Філімонов заявив, що його та інших екс-азовців побили колишні побратими, враховуючи засновника "Азова" Андрія Білецького нібито через підтримку Стерненка.

Нині свастику на будівлі ОП вже стерли. Це зробив політолог Микола Давидюк із метою "економії бюджетних грошей".

Зазначимо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка. В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень.