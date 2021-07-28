"Дети перевернули". В Кременчуге на детской площадке появилась свастика из плитки (фото)

Мэр города обвинил детей в том, что это они перевернули плитку, а также подрядчиков в безотвестенном подходе к работе.

В Кременчуге на детской площадке появилась свастика, выложенная из плитки на улице Правобережная, 44. Об этом сообщает местный сайт 05366.com.ua

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По словам мэра города Виталия Малецкого, подрядчик безответственно подошел к выполнению своей работы. Мягкую плитку установили, но не закрепили. Кто-то переложил их, соорудив нацистский символ.

"Не так чтобы полностью свастика, но нечто похожее", — передают словам мэра в издании.

После публикации фотографии площадки в соцсетях, блогер Анатолий Шарий записал видео, которое вызвало негативную реакцию у Малецкого. На заседании исполнительного комитета он поручил разорвать договор с подрядчиком. Площадку все еще не доделали, плитку не закрепили, а площадку так и не передали на баланс города.

"Это дети выложили, поперевертав плитку. Надо определить балансодержателя этой территории. Давайте закрепим эту территорию за коммунальнім предприятием "Благоустройство". И прошу сегодня "Благоустройство" отработать там", — сказал мэр.

Спустя какое-то время в паблике "Х*евый Кременчуг" опубликовали фото уже без свастики на плитке.

Напомним, в лифте Госдепа нарисовали свастику на обшивке. Он расположен рядом с кабинетом спецпосланника по антисемитизму.

Ранее во время протестов под зданием ОП неизвестные нарисовали свастику на фасаде. В полиции заявили, что ее дорисовали после акции в поддержку Стерненко.