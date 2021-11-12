В школьных столовых по всей Украине появятся новые блюда: когда ждать нововведений

По словам Елены Зеленской, на сайте Минздрава уже есть технологические карты для блюд, которые должны появится во всех школах страны с Нового года.

С Нового года в украинских школах по всей стране должно появится новое меню для детей. Некоторые учебные заведения обновили его уже с начала года, сообщила первая леди страны Елена Зеленская на форуме во Львове, посвященному новой системе школьного питания, сообщает Укринформ.

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По ее словам, новые технологические карты для всех блюд уже есть на сайте Минздрава. Елена Зеленская отметила, что не всем школам будет просто обновить систему питания, поскольку некоторые учебные заведения имеют проблемы с элементарными вещами: к примеру, холодильниками, посудой или даже проточной водой.

"Но мы таким школам помогаем и будем помогать обновляться, помогать учиться новому", — заверила супруга президента.

Также Зеленская рассказала об исследовании ЮНИСЕФ, которое свидетельствует о том, что правильный завтрак и обед способствует улучшенному усвоению знаний.

"Когда мы начинали реформу школьного питания, то думали, прежде всего, о здоровье детей. Наше тогдашнее исследование выявило тревожные факты: украинских школьников кормят преимущественно трансжирами и быстрыми углеводами, не жалеют сахар, но экономят на мясе и рыбе", — написала первая леди в Facebook.

Она добавила, что свежие данные показали, что 50% детей в школах отказываются ходить в столовые, потому что им там не нравится еда — на замену школьники покупают кондитерские изделия и субпродукты.

В связи с этим команда диетологов, шеф-поваров и специалистов Минздрава обзавелась целью вернуть детей в школьные столовые, чтобы им там было вкусно, разнообразно, полезно и безопасно. Еще Елена Зеленская подчеркнула, что правильное питание должно стать привычкой из самого детства.

Также супруга президента одобрила одесскую инициативу, когда в некоторых школах фото школьного меню публикуют в соцсетях, распространяют в мессенджерах.

"Представьте, как будет здорово, когда еду из школьной столовой будет хотеться постить в Инстаграмме не только детям, но и их родителям", — добавила она.

Как известно, по инициативе Елены Зеленской началась реформа школьного питания. В мае этого года в обновленном меню для учебных заведений появилось 160 блюд, рассчитанных на 4 недели. Детям начали давать больше фруктов и мяса.

Супруга главы государство с 12 по 13 ноября пребывает с визитом во Львове на региональном форуме "Реформа школьного питания". Это четвертый по счету форум — первый состоялся 13 августа в Буче, второй – 9 сентября в Одессе, третий – 8 октября в Днепре.

Фокус писал, что вокруг поездки жены президента Елены Зеленской во Львов разразился скандал: один из местных журналистов Василий Терещук заявил, что перед визитом первой леди в редакцию пришли правоохранители и предупредили, чтобы никто из журналистов не выглядывал в окна, потому что "на крышах сидят снайперы и они будут стрелять". В Управлении госохраны и полиции прокомментировали, что такого быть не могло и это какое-то недоразумение.