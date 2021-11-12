У шкільних їдальнях по всій Україні з'являться нові страви: коли чекати на нововведення

За словами Олени Зеленської, на сайті МОЗ уже є технологічні карти для страв, які мають з'явитися в усіх школах країни з Нового року.

Із Нового року в українських школах по всій країні з'явиться нове меню для дітей. Деякі навчальні заклади оновили його з початку року, повідомила перша леді країни Олена Зеленська на форумі у Львові, присвяченому новій системі шкільного харчування, повідомляє Укрінформ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За її словами, нові технологічні карти для всіх страв уже є на сайті МОЗ. Олена Зеленська зазначила, що не всім школам просто оновити систему харчування, оскільки деякі навчальні заклади мають проблеми з елементарними речами: наприклад, холодильниками, посудом або навіть проточною водою.

"Але ми таким школам допомагаємо і допомагатимемо оновлюватися, допомагатимемо вчитися новому", — запевнила дружина президента.

Також Зеленська розповіла про дослідження ЮНІСЕФ, яке свідчить про те, що правильний сніданок та обід сприяє покращеному засвоєнню знань.

"Коли ми розпочинали реформу шкільного харчування, то думали передусім про здоров'я дітей. Наше тодішнє дослідження виявило тривожні факти: українських школярів годують переважно трансжирами та швидкими вуглеводами, не шкодують цукру, але економлять на м'ясі та рибі", — написала перша леді у Facebook.

Вона додала, що свіжі дані показали, що 50% дітей у школах відмовляються ходити до їдальні, бо їм там не подобається їжа, – на заміну школярі купують кондитерські вироби та субпродукти.

У зв'язку з цим команда дієтологів, шеф-кухарів і спеціалістів МОЗ має на меті повернути дітей у шкільні їдальні, щоб їм там було смачно, різноманітно, корисно та безпечно. Ще Олена Зеленська наголосила, що правильне харчування має стати звичкою з самого дитинства.

Також дружина президента схвалила одеську ініціативу, коли в деяких школах фото шкільного меню публікують у соцмережах, розповсюджують у месенджерах.

"Уявіть, як буде чудово, коли їжу зі шкільної їдальні хочеться постити в інстаграмі не лише дітям, а й їхнім батькам", — додала вона.

Як відомо, з ініціативи Олени Зеленської розпочалася реформа шкільного харчування. У травні цього року в оновленому меню для навчальних закладів з'явилось 160 страв, розрахованих на 4 тижні. Дітям почали давати більше фруктів і м'яса.

Дружина глави держави з 12 по 13 листопада перебуває з візитом у Львові на регіональному форумі "Реформа шкільного харчування". Це четвертий форум — перший відбувся 13 серпня в Бучі, другий — 9 вересня в Одесі, третій — 8 жовтня в Дніпрі.

Фокус писав, що навколо поїздки дружини президента Олени Зеленської до Львова вибухнув скандал: один із місцевих журналістів Василь Терещук заявив, що перед візитом першої леді до редакції прийшли правоохоронці та попередили, щоб ніхто з журналістів не виглядав у вікна, бо "на дахах сидять снайпери, і вони стрілятимуть". В Управлінні держохорони та поліції прокоментували, що такого бути не могло і це якесь непорозуміння.