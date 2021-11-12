Киевский завод "Электронмаш" продали на аукционе почти за миллиард гривен

Предприятие хотели купить 22 фирмы, а в ходе проведения торгов цена выросла в 14 раз. Победителем стала компания, предложившая за здание на одну копейку больше.

В рамках "Большой приватизации" сегодня продали на аукционе киевский завод "Электронмаш" за 970 миллионов гривен и 1 копейку при стартовой цене в 66 млн. Об этом указывается на странице аукциона в Прозорро.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

В аукционе, который состоял из 3 раундов, принимало участие 22 компании. А в финале между собой соревновалось два предприятия: ООО "Стрим Капитал" и ООО "Лотен Груп". По итогам победила вторая компания с отрывом в 1 копейку.

Победитель должен погасить долги — 924,5 млн гривен, просроченную кредиторскую задолженность – 11,9 млн грн, из которых 5,4 млн по зарплате, а 3,3 млн налогов с зарплаты. В течение полугода новый собственник не должен допустить увольнения работников, а также содержать защитные сооружения гражданской защиты в готовности к использованию за свой счет.

Приватизация "Электронмаша": что известно о покупателе?

О победителе известно немного. "Лортен Груп" была основана в 2018 году. Ее статусный капитал составляет 100 гривен, а основной вид деятельности компании — покупка и продажа недвижимости. Компания имеет долг 15 млн гривен.

Компания не имеет доходов и расходов. А по адресу ее регистрации находится другая компания, центр дезинсекции "Экосепт", которым руководит Олег Пиченевский. На него зарегистрирована только одна компания, больше о нем нет информации.

Добавим, что основной соперник в лице "Стрим Капитал" имеет больший уставный капитал — более 50 тысяч гривен. Ее основателем является Владимир Телевич. "Стрим Капитал" сможет стать победителем, если "Лортен Груп" не внесет деньги за предприятие.

Завод "Электронмаш"

Завод расположен возле ТЦ "Променада парк" на Кольцевой дороге. Его площадь охватывает 137 600 квадратных метров. "Электронмаш" создавался в 1965 году для изготовления ЭВМ. Завод во многом повторял деятельность американского IBM и отставал от него на 2-3 года по уровню технологий.

[ + – ] Завод Электронмаш имеет долгов почти на миллиард гривен

За последние пол года убыток Электронмаша составил 2,4 млн грн, а в 2020 году — 10,9 млн грн.

Напомним, Фокус разбирался, кто и за сколько купил завод "Большевик", а также, что построят на его месте. Стоимость продажи составила 1,429 млрд гривен.