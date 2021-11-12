Київський завод "Електронмаш" продали на аукціоні майже за мільярд гривень

Підприємство хотіли купити 22 фірми, а під час проведення торгів ціна зросла в 14 разів. Переможцем стала компанія, яка запропонувала за будинок на одну копійку більше.

У межах "Великої приватизації" сьогодні продали на аукціоні київський завод "Електронмаш" за 970 мільйонів гривень і 1 копійку при стартовій ціні 66 млн. Про це вказується на сторінці аукціону в "Прозорро".

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В аукціоні, що складався з 3 раундів, брали участь 22 компанії. А у фіналі між собою змагалися два підприємства: ТОВ "Стрім Капітал" і ТОВ "Лотен Груп". За підсумками перемогла друга компанія з відривом 1 копійку.

Переможець має погасити борги — 924,5 млн гривень, прострочену кредиторську заборгованість – 11,9 млн грн, із яких 5,4 млн за зарплати, а 3,3 млн за податки із зарплати. Протягом пів року новий власник не повинен допустити звільнення працівників, а також утримувати захисні споруди цивільного захисту в готовності до використання власним коштом.

Приватизація "Електронмашу": що відомо про покупця?

Про переможця відомо небагато. "Лортен Груп" була заснована у 2018 році. Її статусний капітал становить 100 гривень, а основний вид діяльності компанії – купівля та продаж нерухомості. Компанія має борг 15 млн гривень.

Компанія не має доходів і витрат. А за адресою її реєстрації перебуває інша компанія, центр дезінсекції "Екосепт", яким керує Олег Піченевський. На нього зареєстровано лише одну компанію, більше про неї немає інформації.

Додамо, що основний суперник в особі "Стрім Капітал" має більший статутний капітал – понад 50 тисяч гривень. Її засновником є Володимир Тельович. "Стрім Капітал" зможе стати переможцем, якщо "Лортен Груп" не внесе грошей за підприємство.

Завод "Електронмаш"

Завод розташований біля ТЦ "Променада парк" на Кільцевій дорозі. Його площа охоплює 137 600 квадратних метрів. "Електронмаш" створювався в 1965 році для виготовлення ЕОМ. Завод багато в чому повторював діяльність американського IBM і відставав від нього на 2-3 роки за рівнем технологій.

[ + – ] Завод Електронмаш має борги майже на мільярд гривень

За останні пів року збитки "Електронмашу" склали 2,4 млн грн, а в 2020 році — 10,9 млн грн.

Нагадаємо, Фокус розбирався, хто та за скільки купив завод "Більшовик", а також, що збудують на його місці. Вартість продажу становила 1,429 млрд гривень.