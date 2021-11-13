"Допустили ошибку": администрация школы Жашкова извинилась за свастику в классе (фото)

Дирекция учебного заведения утверждает, что знак в классе изобразили сами школьники, а педагоги его вовремя не заметили.

Администрация школы №2 в городе Жашков Черкасской области извинилась за публикацию фотографии со свастикой. Пресс-служба учебного заведения прокомментировала скандальную ситуацию на официальном сайте.

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Согласно заявлению руководства, в сеть действительно попала фотография с занятия, который провела психолог Завада Р.П. Перед ним старшеклассники разместили над входом в класс свастику из бумаги, которая осталась незамеченной взрослыми.

"Непосредственно перед самым мероприятием психолог не обратила внимание на стены класса, где был изображен знак, содержащийся в перечне запрещенных. В этом со стороны администрации заведения была допущена ошибка", — идет речь в заявлении. — "Администрация заведения просит прощения у участников образовательного процесса, общественности за пробелы со своей стороны в воспитательном процессе учащихся, за то, что данное фото в этот момент случайно попало на официальный сайт заведения".

Администрация учреждения добавила, что провела воспитательную беседу со всему учениками, которые причастны к созданию свастики. Кроме того, педагогов призвали проявлять "особую внимательность" при публикации материалов на сайте или социальных сетях.

Напомним, что свастика находится в базе символов ненависти, созданную украинским Хельсинкским союзом по правам человека. Его указали в разделе о знаках, поддерживающих нетерпимость и дискриминацию. В том же списке находится герб Третьего рейха, эмблема дивизии "СС", "СС Галичина", кельтский крест, коловрат, а также комбинации чисел 14 и 88.

[ + – ] Скриншот публикации со свастикой на сайте школы Фото: Скриншот

Ранее писали, что Жашковская школа опубликовала фото с занятия по борьбе с жестоким обращением и издевательствам, проведенного в рамках Всеукраинской недели противодействия буллингу. Пользователи сети заметили на стене бумажную свастику, а вскоре администраторы удалили фотографию.

Летом свастика появилась на детской площадке в Кременчуге. Как заявил глава города Виталий Малецкий, дети перевернули мягкую красную плитку, которая снизу оказалась черной — в итоге получился запрещенный символ. Мэр города также обвинил подрядчиков, которые как следует не закрепили материал. В результате власть расторгла договор с компанией, хотя площадка не была завершена и передана на баланс города.