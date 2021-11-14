В Харькове спасатели прорубили дырки в четырех квартирах, чтобы спасти кота (фото)

Спасательная операция кота Семы длилась шесть часов. Жильцы дома с пониманием отнеслись к этому и помогали, как могли.

В Харькове в одном из домов на улице Зубенко спасли кота, который провалился через чердак в заброшенную шахту между вентиляционным каналом. Для этого пришлось сверлить дырки в нескольких квартирах, сообщило в Facebook сообщество Спасение животных Харьков.

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По словам спасателей, мяукание из-за стен доносилось на протяжении трех дней. Но жильцы дома готовы были пожертвовать своими удобствами, чтобы спасти жизнь коту.

"В общей сложности обошли 4 квартиры на трех этажах. Везде бетонные стены. Чтобы сделать маленькую дырку, нужно много сил и времени. Каждую дырку нужно было просветить телефоном с камерой, чтобы понять, куда идет отверстие вентканала и есть ли там кот. Кот Сема настоящий боец. Он мяукал не переставая, понимая, что это его единственный шанс на спасение. На 4 и 5 этаже кота не оказалось. Мы поднялись в последнюю квартиру на 6 этаже, где по счастливому стечению обстоятельств шел ремонт. Так что жильцы были согласны на любые ущербы жилью. Мяуканье было отчетливо слышно вдоль стены ванной. Поняли, что кот Сема может там свободно перемещаться. Очередную дырку сделали в углу. И попали в нужное место", — написали в сообществе.

Оказалось, что животное находилось в простенке между потолком 5 и полом 6 этажа.

Также известно, что за все время "операции" даже те, кто нейтрально отнесся к ситуации, начали переживать и ходили из квартиры в квартиру морально поддерживать спасателей.

"Особенно помогла жительница 8 этажа, женщина приносила недостающие инструменты и была готова делать все, что нужно", — добавили в Спасении животных.

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Ранее сообщалось, что в Харькове спасли кота по кличке Скиф, который десять дней просидел в гнезде на дереве. Кот больше недели мяукал и просил помощи, но его не могли найти из-за плохой видимости.

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