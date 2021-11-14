У Харкові рятувальники прорубали дірки у чотирьох квартирах, щоб урятувати кота (фото)

Рятувальна операція кота Сьоми тривала шість годин. Мешканці будинку з розумінням поставилися до цього та допомагали, як могли.

У Харкові в одному з будинків на вулиці Зубенка врятували кота, який провалився через горище в покинуту шахту між вентиляційним каналом. Для цього довелося свердлити дірки у кількох квартирах, повідомило у Facebook співтовариство Порятунок тварин Харків.

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За словами рятувальників, нявкання з-за стін долинало протягом трьох днів. Але мешканці будинку готові були пожертвувати своїми зручностями, щоби врятувати життя коту.

"Загалом обійшли 4 квартири на трьох поверхах. Скрізь бетонні стіни. Щоб зробити маленьку дірку, потрібно багато сил та часу. Кожну дірку треба було просвітити телефоном із камерою, щоб зрозуміти, куди йде отвір вентканалу і чи є там кіт. Кіт Сьома справжній боєць. Він нявкав не перестаючи, розуміючи, що це його єдиний шанс на порятунок. На 4 та 5 поверсі кота не виявилося. Ми піднялися в останню квартиру на 6 поверсі, де по щасливому збігу обставин йшов ремонт. Тож мешканці були згодні на будь-які збитки житлу. Нявчання було виразно чути вздовж стіни ванної. Зрозуміли, що кіт Сьома може там вільно пересуватися. Чергову дірку зробили у кутку. І потрапили у потрібне місце", — повідомили в спільноті.

Виявилося, що тварина знаходилася в простінці між стелею 5 та підлогою 6 поверху.

Також відомо, що за весь час "операції" навіть ті, хто нейтрально сприйняв ситуацію, почали переживати і ходили з квартири в квартиру морально підтримувати рятувальників.

"Особливо допомогла мешканка 8 поверху, жінка приносила інструменти, яких не вистачало, і була готова робити все, що потрібно", — додали в Порятунку тварин.

[ + – ] Порятунок кота Семи [ + – ] Порятунок кота Семи [ + – ] Порятунок кота Семи [ + – ] Порятунок кота Семи

Раніше повідомлялося, що в Харкові врятували кота на прізвисько Скіф, який десять днів просидів у гнізді на дереві. Кіт більше тижня нявкав і просив допомоги, але його не могли знайти через погану видимість.

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