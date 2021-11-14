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У Харкові рятувальники прорубали дірки у чотирьох квартирах, щоб урятувати кота (фото)

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врятували кота, Харків, порятунок тварин Харків
Порятунок кота

Рятувальна операція кота Сьоми тривала шість годин. Мешканці будинку з розумінням поставилися до цього та допомагали, як могли.

У Харкові в одному з будинків на вулиці Зубенка врятували кота, який провалився через горище в покинуту шахту між вентиляційним каналом. Для цього довелося свердлити дірки у кількох квартирах, повідомило у Facebook співтовариство Порятунок тварин Харків.

За словами рятувальників, нявкання з-за стін долинало протягом трьох днів. Але мешканці будинку готові були пожертвувати своїми зручностями, щоби врятувати життя коту.

"Загалом обійшли 4 квартири на трьох поверхах. Скрізь бетонні стіни. Щоб зробити маленьку дірку, потрібно багато сил та часу. Кожну дірку треба було просвітити телефоном із камерою, щоб зрозуміти, куди йде отвір вентканалу і чи є там кіт. Кіт Сьома справжній боєць. Він нявкав не перестаючи, розуміючи, що це його єдиний шанс на порятунок. На 4 та 5 поверсі кота не виявилося. Ми піднялися в останню квартиру на 6 поверсі, де по щасливому збігу обставин йшов ремонт. Тож мешканці були згодні на будь-які збитки житлу. Нявчання було виразно чути вздовж стіни ванної. Зрозуміли, що кіт Сьома може там вільно пересуватися. Чергову дірку зробили у кутку. І потрапили у потрібне місце", — повідомили в спільноті.

Виявилося, що тварина знаходилася в простінці між стелею 5 та підлогою 6 поверху.

Також відомо, що за весь час "операції" навіть ті, хто нейтрально сприйняв ситуацію, почали переживати і ходили з квартири в квартиру морально підтримувати рятувальників.

"Особливо допомогла мешканка 8 поверху, жінка приносила інструменти, яких не вистачало, і була готова робити все, що потрібно", — додали в Порятунку тварин.

Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи
Порятунок кота Семи

Раніше повідомлялося, що в Харкові врятували кота на прізвисько Скіф, який десять днів просидів у гнізді на дереві. Кіт більше тижня нявкав і просив допомоги, але його не могли знайти через погану видимість.

Також Фокус публікував дослідження про кішок, яке може допомогти господарям краще зрозуміти своїх вихованців.