Тренуємося на кішках. Як краще зрозуміти хвостатих домашніх улюбленців

У вивченні кішок стався важливий прорив: американські вчені розшифрували й опублікували найповніший наразі геном тварини.

Геном кішки допомагає розібратися у хворобах людини

Десять років цим займалися Леслі Лайонс, професорка порівняльної медицини, та її колеги з лабораторії генетики кішок при Університеті Міссурі. За цей час учені також порівняли геном кішки з людським і з'ясували їхню разючу подібність — за твердженням Лайонс, набагато більше, ніж з геномом мишей і собак, яких традиційно використовують для досліджень.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] "Усе, що нас дратує в інших, може привести до розуміння себе"

"Усе, що нас дратує в інших, може привести до розуміння себе" Карл Густав Юнг, швейцарський психоаналітик

Уже давно відомо, що кішки хворіють тими ж генетичними захворюваннями, що і люди, — це, наприклад, полікістоз нирок або м'язова дистрофія Дюшенна. Розшифровка геному дозволить зрозуміти, як виникають ці хвороби в кішок, порівняти з генами людей та, таким чином, зробити крок до лікування цих хвороб. Але не тільки: учені також точно визначили, який ген у кішок відповідає за алергію, яку тварини викликають у людей. Тому Лайонс та її колеги говорять про можливе виведення більш гіпоалергенних кішок або щонайменше краще розуміння, що саме викликає різку імунну відповідь людини та її алергію.

Важливо

Під наглядом. Як правильно вибрати зооготель для домашньої тваринки

Відкриття Леслі Лайонс викликало, з одного боку, велику наснагу вчених-ветеринарів, а з іншого — побоювання активістів і котовласників з приводу використання тварин для експериментів. Учені поспішили заспокоїти громадськість: "Усе, що нам потрібно для генетичних досліджень, — це зразок крові. Взявши його, ми не експериментуємо на тваринах. У лабораторію ми беремо вже хворих кішок і тільки спостерігаємо, як у них проявляються захворювання", — говорить Леслі Лайонс.

Інтерес до кішок не обмежується генетикою. За останні роки опублікована маса досліджень про особливості поведінки і сприйняття цих тварин, які допомагають краще їх зрозуміти. Часто ці дослідження здаються анекдотичним, оскільки описують найменші нюанси котячого життя на зразок сидіння в коробках, смугастість і звукові регістри нявкання. Проте вони корисні як власникам кішок, так і всім, хто цікавиться світом тварин.

Психологія кішок. Вилов рибки без зусилля

Домашні коти хочуть "дармову" їжу — ту, для отримання якої не потрібно докладати зусиль. Це з'ясували Мікель Дельгадо та його колеги зі школи ветеринарної медицини при Університеті Каліфорнії в дослідженні, опублікованому в серпні 2021 року. Учені взяли 20 домашніх кішок, яким у лабораторії протягом 12 днів пропонували два варіанти їжі — у відкритій мисці і в контейнері, який потрібно було відкривати, як пазл. З'ясувалося, що більшість кішок їли з відкритої миски, а ті тварини, які вирішували пазл, з'їдали більше, оскільки витрачали сили на пошук їжі.

[ + – ] Домашні коти хочуть "дармову" їжу

Інтерес дослідників до цієї котячої звички виник тому, що, згідно з іншими експериментами, ссавці воліють працювати заради їжі. Це відбувається не тільки в дикій природі, але і серед домашніх тварин, як підтвердили експерименти німецьких вчених з одомашненими козами, яким більше подобалося відчиняти двері до лотка із сіном, а не брати його з відкритої ємності.

З'ясувавши схильність кішок до дармової їжі, учені не поспішають звинувачувати тварин у лінощах. Як говорить Дельгадо, дослідникам не зрозумілі точно причини такої поведінки. Зокрема, вони можуть критися в тому, як кішки полюють: тварини не проводять дні і ночі в пошуках їжі, а тихо сидять у засідці і дивляться на свою здобич, яку їм добре видно. Тому дослідники мають намір продовжувати експерименти, зокрема за формами контейнерів-пазлів, які були б більш привабливими для котів-мисливців.

Важливо

У Херсоні кішки отримали офіційний статус

Котяча терапія. До взаємного задоволення

Уже давно відомо, що кішки благотворно впливають на людей і знижують їхній рівень стресу. Трапляється і навпаки: люди теж здатні заспокоїти тварину. Це з'ясували Гретхен Карлайсл та її колеги з Центру взаємодії людей і тварин при Університеті Міссурі. У цьому році вчені, зокрема, досліджували, як адаптуються одне до одного кішки, яких взяли з притулку, і сім'ї, де є діти з аутизмом. Попередньо вчені визначали особливості темпераменту тварин за допомогою спеціального тесту і для таких сімей підбирали спокійних кішок з легким характером.

Протягом 4,5 місяців дослідники спостерігали за такими сім'ями в американському штаті Міссурі. Кожні два-три дні вони відвідували учасників експерименту і заміряли в кішок рівень кортизолу, гормону стресу. Згідно зі спостереженнями, рівень кортизолу в них з часом значно впав, крім того, вони стали набирати вагу — це теж позитивна ознака, оскільки в стресі тварини перестають їсти.

[ + – ] Кішки благотворно впливають на людей і знижують їхній рівень стресу

"Звичайно, притулки хочуть знайти будинок усім своїм вихованцям. Але деяким сім'ям необхідний більш специфічний підхід, заснований на наукових даних та об'єктивних вимірах, який допоможе побудувати міцні, довгострокові відносини. Сподіваюся, наше дослідження допоможе як притулкам, так і сім'ям, де є діти з аутизмом, які хочуть взяти тварину", — говорить Гретхен Карлайсл.

Важливо

В МВС розповіли про кота Чіваса, який отримав звання "майора" (фото)

Неоднозначні почуття: як розпізнати стрес у кішки

Тим часом люди намагаються навчити штучний інтелект визначати, що відчуває кішка, добре їй чи погано. На це націлений додаток Tably, який розробила канадська компанія Sylvester.ai. Розробники програми співпрацювали з ветеринарною клінікою в Калгарі і місцевими фахівцями для налаштування алгоритму, що дозволяє розпізнати стрес у тварини. Для цього додаток фіксує нахил голови і вух, наскільки звужені очі, який вираз морди і положення вусів. Щоб дізнатися рівень стресу, власнику кішки потрібно відкрити програму і навести камеру на тварину, при цьому софт може попросити сфотографувати все її тіло, оскільки важливі напруга м'язів і положення хвоста.

[ + – ] Щоб дізнатися рівень стресу, власнику кішки потрібно відкрити програму і навести камеру на тварину

Додаток Tably з'явився в липні 2021-го і викликав резонанс у котовласників, переважно негативний. Зокрема, на онлайн-платформі Apple App Store додаток має рейтинг 3,3 і сотню негативних коментарів на функції, що не працюють. Наприклад, додаток абсолютно не розпізнає виразів мордочок чорних кішок. Також розробники не врахували, що кішкам не подобається, коли на них наводять телефон, і тому вони не сидять нерухомо. Один з користувачів, професійний ветеринар, зробив заради експерименту серію фотографій. Їх усіх додаток розпізнав як "ваш котик у стресі, ведіть його до ветеринара", хоча натреноване око фахівця розпізнавало різні стани свого вихованця.

Вічна гримаса: як читати котячі сигнали

Кішки деяких порід зазнають труднощів з виразом почуттів. Це відкрила британка Лорен Фінка та її колеги з Університету Ноттінгем Трент. У першу чергу ці труднощі стосуються кішок з брахіцефальним, або плоским, типом морди — наприклад, перських, гімалайських або шотландських висловухих. Виявилося, що вони не можуть коректно показувати страх, тривогу або біль через постійну гримасу, яка не покидає тварину і в той час, коли їй добре. Щоб дійти цих результатів, учені взяли 2 тис. зображень морд кішок різних порід, привласнили їм рейтинг залежно від вираження — від нейтрального до сильного болю, який кішки відчувають після операцій у клініці. За допомогою комп'ютерного алгоритму Фінка та її колеги проаналізували фото і з'ясували, наприклад, що постійний вираз морди шотландської висловухої кішки аналогічний післяопераційним портретам короткошерстих котів.

[ + – ] Кішка породи шотландська висловуха має проблеми з виразом емоцій

"Результати дослідження стали для мене справжнім відкриттям. Я не очікувала, що плоскоморді кішки можуть постійно мати хворобливий вираз", — говорить Лорен Фінка. На думку дослідниці, власникам кішок таких порід необхідно ретельно відстежувати, наскільки товариська тварина. Адже постійна гримаса може ввести в оману, і людина пропустить момент, коли тварині дійсно боляче.

Унікальна особистість

Кожен котовласник переконаний, що його вихованець — унікальна особистість з особливими рисами характеру і поведінки. Це твердження перевірили фінський біолог Салла Міккола та її колеги з Університету Гельсінкі. Учені створили анкету із 138 питаннями, розділеними на сім тематичних блоків, і розіслали її власникам кішок різних порід. Вибірка вийшла репрезентативною, оскільки дослідники отримали відповіді про 4,3 тис. кішок. З'ясувалося, що відмінності в характері й поведінці тварин різних порід можуть бути значними. Наприклад, найбільш боязкі російські блакитні кішки, а найбільш безстрашні — абісинські. Найбільше агресії до людини виявляють коти породи турецький ван, найменш агресивний американський керл.

Також фінські вчені перевірили, наскільки добре кішки різних порід спілкуються між собою. Найбільш товариська порода — орієнтальна, а найменш товариська — турецький ван. Найбільше очок у категорії "спілкування з людиною" набрали сіамські і балійські кішки, найменше — перські та екзоти. У категорії "активність і грайливість" першість мають бенгальські кішки, а найбільш пасивні — перські й екзоти. Крім того, учені з'ясували в котовласників, чи є в їхніх вихованців проблеми з лотком. Виявилося, що найбільше проблем у норвезьких лісових котів, а найменше — у кішок породи корат, яка виникла в однойменній провінції Таїланду і поширилася по світу. "Проблеми з лотком більше говорять про поведінку, ніж про характер кішок, проте їхнє дослідження підкаже людям, до якого рівня стресу готуватися, якщо вони хочуть завести кошеня тієї чи іншої породи", — зазначають фінські вчені в публікації дослідження.

Важливо

Чоловік залишився в зараженій зоні в атомній електростанції Фукусіма, щоб рятувати котів

Обман зору

Так само, як собак і людей, кішок можна обдурити за допомогою оптичної ілюзії. У цьому переконалася Габріела Сміт, спеціалістка з пізнавальних функцій тварин з нью-йоркського коледжу Хантер. Дослідниця відштовхувалася від усім відомої любові кішок до коробок та інших квадратних ємностей, куди вони неодмінно забираються. Тому Сміт задалася питанням, чи сприйме кішка якийсь об'єкт як коробку, якщо він лише буде так виглядати. Щоб перевірити гіпотезу, Габріела Сміт запустила кампанію серед котовласників Нью-Йорка, яким запропонувала спорудити для їхніх вихованців ілюзію коробки. Це робилося так: на підлогу клали лист картону, на нього наклеювали папір контрастного кольору у формі рамки або кутів коробки, а на віддалі вмикали камеру, щоб спостерігати, як поводитиме себе кішка.

В експерименті, який тривав шість днів, брали участь 30 кішок, які 16 разів вибрали ілюзорний квадрат і рамку. Цей результат показав ученим, що тварини чутливі до оптичних ілюзій, а не просто до чогось новенького на підлозі в їхньому будинку. Як зазначає Габріела Сміт, дослідження не репрезентативне, оскільки в ньому було мало учасників. Однак, його цінність у тому, що експеримент проводився не в лабораторії зі спеціально натренованими тваринами, а в домашній обстановці, де кішки поводять себе природно.