В МВС розповіли про кота Чіваса, який отримав звання "майора" (фото)

Бездомну тварину прихистив один зі співробітників столичного ДСНС.

Міністерство внутрішніх справ України розповіло історію київського кота, якого врятував співробітник ДСНС Артур Моркотенко.

Відомство розмістило на своєму каналі в Telegram історію порятунку тварини, а також показало, як виглядає кіт, якого назвали Чівас, зараз.

"Доленосна зустріч кошеняти і рятувальника Артура Моркотенка сталася ще 28 січня. Саме того дня він забрав його з під'їзду будинку, куди котика підкинули. Повідомлення про те, що вже тиждень кошеня замерзає і голодує в під'їзді Артур побачив у Facebook", — розповіли в МВС.

За інформацією міністерства, на сьогоднішній день тварина знайшла люблячу "сім'ю", а також належний догляд, формений одяг, ім'я та навіть спеціальне звання "майора".

"З того дня Чівас, а саме так звати котика, живе в кабінеті свого рятівника. Ми переконані, що такі історії і вчинки неабияк надихають", — поділилися в МВС України.

[ + – ] Повідомлення МВС України

Раніше повідомлялося, що тридцять депутатів підтримали проект Херсонської міськради про визнання котів частиною екосистеми міста, який був підготовлений на підставі петиції мешканців міста.

Дослідження когнітивних здібностей кішок показують, що вони формують емоційний зв'язок зі своїми власниками. Коти відчувають тривогу розлуки, більше реагують на голоси господарів, ніж на голоси незнайомців, а також шукають розради і захист під час різних негативних ситуацій.

Фокус писав про те, що кішки муркочуть не тільки, щоб показати своє задоволення. Причин цього явища існує декілька і всі вони варті уваги. Коти видають ці заспокійливі вібрації з кількох причин, враховуючи спробу вплинути на вроджені людські інстинкти.

Також дослідники представили найпопулярніші теорії про те, чому коти мнуть лапами м'які предмети. Як виявилося, така поведінка характерна власне для домашніх кішок.