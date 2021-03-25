В МВД рассказали о коте Чивасе, получившем звание "майора" (фото)

Бездомное животное приютил один из сотрудников столичного ГСЧС

Министерство внутренних дел Украины рассказало историю киевского кота, которого спас сотрудник ГСЧС Артур Моркотенко.

Ведомство разместило на своем канале в Telegram историю спасения животного, а также показало, как выглядит кот, которого назвали Чивас, сейчас.

"Судьбоносная встреча котенка и спасателя Артура Моркотенко произошла еще 28 января. Именно в тот день он забрал его из подъезда дома, куда котика подбросили. Сообщение о том, что уже неделю котенок замерзает и голодает в подъезде Артур увидел в Facebook", – рассказали в МВД.

По информации министерства, на сегодняшний день животное обрело любящую "семью", а также надлежащий уход, форменную одежду, имя и даже специальное звание "майора".

"С того дня Чивас, а именно так зовут кота, живет в кабинете своего спасителя. Мы убеждены, что такие истории и поступки изрядно вдохновляют", – поделились в МВД Украины.

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Ранее сообщалось, что тридцать депутатов поддержали проект Херсонского горсовета о признании котов частью экосистемы города, который был подготовлен на основании петиции жителей города.

Исследования когнитивных способностей кошек показывают, что они формируют эмоциональную связь со своими владельцами. Коты испытывают тревогу разлуки, более реагируют на голоса хозяев, чем на голоса незнакомцев, а также ищут утешения и защиту при разных негативных ситуациях.

Фокус писал о том, что кошки издают урчание не только, чтобы показать свое удовольствие. Причин этого явления существует несколько и все они достойны внимания. Коты издают эти успокаивающие вибрации по нескольким причинам, включая попытку повлиять на врожденные человеческие инстинкты.

Также исследователи представили самые популярные теории о том, почему коты мнут лапами мягкие предметы. Как оказалось, такое поведение характерно именно для домашних кошек.