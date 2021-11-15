Киев находится в топ-20 городов мира с самым грязным воздухом, — IQ Air

Загрязнение воздуха в столице превышает в двое максимально допустимых безопасных значений.

Киев оказался в списке городов с самым плохим качеством воздуха. Как свидетельствует рейтинг компании IQAir, в топ-20 городов мира с самыми высокими показателями загрязнения воздуха, украинская столица занимает 16-ое место.

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При отслеживании показателей загрязненности в реальном времени оказалось, что по состоянию на 12:55 15 ноября, индекс Киева составляет 111 единиц, в то время как допустимое значение – 50. Это значит, что воздух в столице представляет определенную опасность "для чувствительных групп населения".

При таком уровне качества воздуха людям с проблемами дыхательной системы рекомендуется надевать респираторы, закрывать окна в помещениях, пользоваться очистителями воздуха и избегать занятия спортом на открытом воздухе.

У людей с нормальным состоянием дыхательной системы, такой уровень загрязнения может вызывать вялость, сонливость и потерю активности.

В "антирейтинге" IQAir лидирующие места занимают города из Пакистана, Китая, Бангладеша, Индии и Польши.

Ранее Фокус писал об ухудшении качества воздуха в Украине, приводя данные World Air Quality Report – 2020, согласно которому Украина занимает 43 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха и 8-е в Европе. Кроме того, приводились показатели уровня выбросов диоксида серы (SO2) слогласно которым оказалось, что Украина входит в тройку лидеров в Европе.

Что касается общей экологической обстановки, то оказалось, что на правобережной Украине она значительно лучше, чем на левом берегу Днепра. А согласно экорейтингу городов, Киев — самый грязный город в стране.