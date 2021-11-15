Київ у топ-20 міст світу з найбруднішим повітрям, — IQ Air

Забруднення повітря у столиці перевищує удвічі максимально допустимі безпечні показники.

Київ опинився у списку міст з найгіршою якістю повітря. Як свідчить рейтинг компанії IQAir, у топ-20 міст світу з найвищими показниками забруднення повітря, українська столиця посідає 16-те місце.

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При відстеженні показників забрудненості в реальному часі виявилося, що станом на 12:55 15 листопада індекс Києва становить 111 одиниць, тоді як допустиме значення – 50. Це означає, що повітря в столиці становить певну небезпеку "для чутливих груп населення".

При такому рівні якості повітря людям з проблемами дихальної системи рекомендується одягати респіратори, закривати вікна у приміщеннях, користуватися очисниками повітря та уникати заняття спортом на відкритому повітрі.

У людей з нормальним станом дихальної системи такий рівень забруднення може викликати млявість, сонливість і втрату активності.

В "антирейтингу" IQAir перші місця посідають міста з Пакистану, Китаю, Бангладешу, Індії та Польщі.

Раніше Фокус писав про погіршення якості повітря в Україні, наводячи дані World Air Quality Report – 2020, згідно з яким Україна посідає 43 місце у світовому рейтингу забруднення повітря та 8-ме в Європі. Крім того, наводилися показники рівня викидів діоксиду сірки (SO2), за якими Україна входить до трійки лідерів у Європі.

Щодо загальної екологічної обстановки, то виявилося, що на правобережній Україні вона значно краща, ніж на лівому березі Дніпра. А згідно з екорейтингом міст, Київ — найбрудніше місто в країні.