Смерть в результате вакцинации: в Украине не выявили смертных случаев после прививки, — Кузин

Причинно-следственной связи, как утверждает заместитель министра, между случаями летального исхода и действием вакцины не существует.

В Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти, которая наступила в результате вакцинации от COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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По словам главврача, об этом можно с уверенностью говорить, поскольку в Украине работает весьма эффективная система фармакологического наблюдения за неблагоприятными последствиями после иммунизации (НППИ), которая отслеживает данные в электронном режиме.

Кузин отметил, что согласно наблюдениям на сегодняшний день в стране около 0,018% вакцинированных людей имели НППИ.

"Подавляющее количество — это несерьезные случаи. Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть это случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе и он умер в течение 30 дней после проведения вакцинации", — сказал он, подчеркнув при этом, что такие случаи подлежат отдельному расследованию.

Заместитель министра также заявил, что статистика НППИ не говорит о том, что та или иная вакцина вызывает побочные реакции. Этот вопрос нужно рассматривать под углом индивидуальной восприимчивости к препаратам.

"Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования по связи с вакцинацией не выявили", — сказал Кузин.

В завершении главврач добавил, что вакцинация по-прежнему является самым эффективным методом противодействия коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует тот факт, что 98% всех тяжелобольных пациентов на COVID-19 не вакцинированы.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 802 новых случаев COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработника.

В мае этого года во Львовской области умер 63-летний мужчина, который накануне получил прививку вакциной Covishield. Его смерть была зарегистрирована как НППИ, поскольку летальный случай произошел в течении 30 дней после прививки.