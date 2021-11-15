Смерть внаслідок вакцинації: в Україні не виявили смертних випадків після щеплення, — Кузін

Причинно-наслідкового зв'язку, як стверджує заступник міністра, між випадками смерті та дією вакцини не існує.

В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку смерті, яка настала внаслідок вакцинації від COVID-19. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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За словами головлікаря, про це можна впевнено говорити, оскільки в Україні працює дуже ефективна система фармакологічного спостереження за несприятливими наслідками після імунізації (ННПІ), яка відстежує дані в електронному режимі.

Кузін зазначив, що згідно зі спостереженнями на сьогодні у країні близько 0,018% вакцинованих людей мали ННПІ.

"Переважна кількість — це несерйозні випадки. Летальних випадків протягом 30 днів після імунізації було 124. Тобто це випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі і вона померла протягом 30 днів після проведення вакцинації", — сказав він, підкресливши при цьому, що такі випадки підлягають окремому розслідуванню.

Заступник міністра також заявив, що статистика ННПІ не говорить про те, що та чи інша вакцина спричиняє побічні реакції. Це питання варто розглядати під кутом індивідуальної сприйнятливості до препаратів.

"Окремо наголошую, що не йдеться про причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією. Усі завершені розслідування у зв'язку з вакцинацією не виявили", — сказав Кузін.

На завершення головлікар додав, що вакцинація, як і раніше, є найефективнішим методом протидії коронавірусній інфекції. Про це свідчить той факт, що 98% всіх тяжкохворих пацієнтів на COVID-19 не вакциновані.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні підтвердилися 10 802 нових випадки COVID-19. З них захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

У травні цього року на Львівщині помер 63-річний чоловік, який напередодні отримав щеплення вакциною Covishield. Його смерть була зареєстрована як ННПІ, оскільки летальний випадок стався протягом 30 днів після щеплення.