YouTube заблокировал телеканал НАШ (видео)

Видеохостинг заблокировал телеканал за контент, который описывал ликвидацию Чернобыльской АЭС и заседания Верховной Рады советских времен.

YouTube заблокировал канал НАШ из-за жалоб на незаконное использование контента правообладателя — "Укркинохроники" и "Укртелефильма". Об этом сообщается в телеграм-канале НАШ.

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В публикации отмечается, что корреспондент канала побывал на госпредприятии, чтобы выяснить подробности произошедшего и взять комментарий у руководства, однако на месте никого не было.

Сообщается, что предприятие, которое заявило о нарушении авторских правах, за прошлый год понесло убытки в размере 815 тыс грн.

Видеоконтент, ставший предметом спора, описывал ликвидацию Чернобыльской АЭС и заседания Верховной Рады советских времен. Как пишет телеграм-канал НАШ, использование фрагментов программ для образовательных целей разрешено законом.

Ранее Фокус сообщал, что YouTube-канал "НАШ" набрал 1 млн подписчиков в течение трех лет, что стало новым рекордом. Канал НАШ появился в YouTube в 2018 году, перед командой журналистов поставили задачу — получить золотую кнопку YouTube в кратчайшие сроки.