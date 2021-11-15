YouTube заблокував телеканал НАШ (відео)
Відеохостинг заблокував телеканал за контент, який описував ліквідацію Чорнобильської АЕС та засідання Верховної Ради радянських часів.
YouTube заблокував канал НАШ через скарги на незаконне використання контенту правовласника — "Укркінохроніки" та "Укртелефільму". Про це повідомляється в телеграм-каналі НАШ.
У публікації наголошується, що кореспондент каналу побував на держпідприємстві, щоб з'ясувати подробиці події та взяти коментар у керівництва, проте на місці нікого не було.
Повідомляється, що підприємство, яке заявило про порушення авторських прав, за минулий рік зазнало збитків у розмірі 815 тис грн.
Відеоконтент, який став предметом суперечки, описував ліквідацію Чорнобильської АЕС та засідання Верховної Ради радянських часів. Як пише телеграм-канал НАШ, використання фрагментів програм для освітніх цілей дозволено законом.
Раніше Фокус повідомляв, що YouTube-канал НАШ набрав 1 млн підписників протягом трьох років, що стало новим рекордом. Канал НАШ з'явився в YouTube у 2018 році, перед командою журналістів поставили завдання отримати золоту кнопку YouTube у найкоротші терміни.