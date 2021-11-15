Закрытие Кyiv Post: генпрокурор Венедиктова ответила на обвинения журналистов

По информации журналистов, генеральный прокурор Украины якобы начинала расследование в отношении владельца издания.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на высказывание журналистов закрывшегося издания Кyiv Post о том, что она вместе с депутатами от "Слуги народа" оказывала на них давление. На своей странице в Facebook она опубликовала соответствующий пост.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Венедиктова говорит, что ее крайне удивило заявление журналистки Кyiv Post Анны Миронюк о том, что генпрокуратура якобы открывала производство против владельца издания.

"Я бы удивилась больше, если бы кто-то предположил, что Офис Генпрокурора зарегистрировал производство по деятельности NASA и сорвал полет космонавтов на Луну", — написала Венедиктова, призвав журналистов к взаимному уважению и соблюдению профессиональной этики.

По словам генпрокурора, она никогда прежде не слышала в свой адрес подобных слов от журналистов, а с владельцем англоязычного издания Кyiv Post Аднаном Киваном не знакома и ни разу не встречалась. Вместе с тем она признала, что знакома с главредом издания Брайаном Боннером, с которым у нее, по ее же словам, сложились хорошие конструктивные отношения.

"Это профессиональный человек, умеющий анализировать материал и корректный в общении", — подчеркнула генпрокурор, пообещав лично разобраться в этом вопросе и затем пригласить сотрудников издания на откровенный разговор.

"Я покажу вам эти дела (если они есть, конечно) и мы с вами вместе оценим целесообразность их открытия, расследования или, наконец, закрытия", — сказала генпрокурор, добавив также, что такой разговор будет возможен в условиях понимания принципов неразглашения тайны следствия.

Ранее журналистка Анна Миронюк поделилась информацией о том, что Ирина Венедиктова и представители "слуг" оказывали давление на Kyiv Post. По ее словам, осенью 2020 года газета опубликовала критическую статью о Венедиктовой, после чего генпрокурор даже вызвала на беседу к себе в кабинет Брайана Боннера.

Миронюк сказала, что Венедиктова "угрожала пойти в суд", отметив, что в дальнейшем этот случай был улажен и конфликт заморожен.

Спустя год, как отмечает журналистка, издание вновь разместило критический материал о реформах и роли в них генпрокурора. Авторы публикации задавались вопросом относительно эффективности работы чиновницы. После этого, по словам главного редактора Брайана Боннера, Венедиктова открыла какие-то расследования против владельца, но затем закрыла.

"Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было на разных уровнях. Были некоторые депутаты от "Слуги народа", которые угрожали пойти в суд после определенных материалов. Это давление было, и я могу только констатировать ситуацию", – отметила журналистка.

Ранее Фокус сообщал о том, что журналисты Kyiv Post после увольнения решили запустить собственное СМИ. Руководить командой будет бывшая замредактора издания Ольга Руденко. Перед началом работы новой газеты уже запущена новостная рассылка.