Закриття Кyiv Post: генпрокурорка Венедіктова відповіла на звинувачення журналістів

За інформацією журналістів, генеральна прокурорка України нібито розпочинала розслідування щодо власника видання.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова відреагувала на висловлювання журналістів видання Кyiv Post, що закрилося, про те, що вона разом із депутатами від "Слуги народу" чинила на них тиск. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала відповідний допис.

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Венедіктова каже, що її вкрай здивувала заява журналістки Кyiv Post Анни Миронюк про те, що генпрокуратура нібито відкривала провадження проти власника видання.

"Я б здивувалася більше, якби хтось припустив, що Офіс Генпрокурора зареєстрував провадження у діяльності NASA та зірвав політ космонавтів на Місяць", — написала Венедіктова, закликавши журналістів до взаємної поваги та дотримання професійної етики.

За словами генпрокурорки, вона ніколи раніше не чула на свою адресу подібних слів від журналістів, а з власником англомовного видання Кyiv Post Аднаном Ківаном не знайома і жодного разу не зустрічалася. Водночас вона визнала, що знайома з головним редактором видання Браяном Боннером, з яким у неї, за її словами, склалися хороші конструктивні стосунки.

"Це професійна людина, яка вміє аналізувати матеріал і коректна у спілкуванні", — наголосила генпрокурорка, пообіцявши особисто розібратися в цьому питанні й потім запросити співробітників видання на відверту розмову.

"Я покажу вам ці справи (якщо вони є, звичайно) і ми разом оцінимо доцільність їх відкриття, розслідування або, нарешті, закриття", — сказала генпрокурорка, додавши також, що така розмова буде можлива в умовах розуміння принципів нерозголошення таємниці слідства.

Раніше журналістка Анна Миронюк поділилася інформацією про те, що Ірина Венедіктова та представники "слуг" чинили тиск на Kyiv Post. За її словами, восени 2020 року газета опублікувала критичну статтю про Венедіктову, після чого генпрокурорка навіть викликала на розмову до себе в кабінет Браяна Боннера.

Миронюк сказала, що Венедіктова "погрожувала піти до суду", зазначивши, що надалі цей випадок був улагоджений і конфлікт заморожений.

Через рік, як зазначає журналістка, видання знову розмістило критичний матеріал про реформи та роль у них генпрокурорки. Автори публікації ставили питання щодо ефективності роботи чиновниці. Після цього, за словами головного редактора Браяна Боннера, Венедіктова відкрила якісь розслідування проти власника, але згодом закрила.

"Ми опинилися у ситуації, коли тиск від влади був на різних рівнях. Були деякі депутати від "Слуги народу", які погрожували піти до суду після певних матеріалів. Цей тиск був, і я можу лише констатувати ситуацію", — зауважила журналістка.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти Kyiv Post після звільнення вирішили запустити власне ЗМІ. Керуватиме командою колишня заступниця редактора видання Ольга Руденко. Перед початком роботи нової газети вже запущено розсилку новин.