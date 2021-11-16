В доме престарелых Днепра нашли тела пяти пожилых женщин

Администратора пансионата для пожилых людей задержали. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В Днепре в Центральном районе города нашли тела пяти мертвых пожилых женщин, которые находились в частном доме престарелых. Смерть могла наступить из-за отравления угарным газом, сообщили в полиции.

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Жертвами стали женщины в возрасте от 75 до 89 лет.

Как выяснилось, в одной из комнат на втором этаже здания произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

В полиции предварительно установили, что жильцы дома престарелых могли отравиться угарным газом. Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Полицейские уже задержали администратора заведения.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении установленных законом требований пожарной безопасности. Санкция данной уголовной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Предусмотрено также проведение остальных необходимых экспертиз.

Напомним, что в Харькове также горел дом престарелых — тогда погибли 16 человек. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности. Позже выяснилось, что пансионат функционировал нелегально.