В доме престарелых Днепра нашли тела пяти пожилых женщин
Администратора пансионата для пожилых людей задержали. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
В Днепре в Центральном районе города нашли тела пяти мертвых пожилых женщин, которые находились в частном доме престарелых. Смерть могла наступить из-за отравления угарным газом, сообщили в полиции.
Жертвами стали женщины в возрасте от 75 до 89 лет.
Как выяснилось, в одной из комнат на втором этаже здания произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.
В полиции предварительно установили, что жильцы дома престарелых могли отравиться угарным газом. Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Полицейские уже задержали администратора заведения.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении установленных законом требований пожарной безопасности. Санкция данной уголовной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Предусмотрено также проведение остальных необходимых экспертиз.
Напомним, что в Харькове также горел дом престарелых — тогда погибли 16 человек. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности. Позже выяснилось, что пансионат функционировал нелегально.