У будинку для людей похилого віку Дніпра знайшли тіла п'яти літніх жінок

Адміністратора пансіонату для людей похилого віку затримали. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У Дніпрі в Центральному районі міста знайшли тіла п'яти мертвих жінок похилого віку, які знаходилися в приватному будинку для літніх людей. Смерть могла настати через отруєння чадним газом, повідомили у поліції.

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Жертвами стали жінки віком від 75 до 89 років.

Як з'ясувалося, в одній із кімнат на другому поверсі будівлі сталося коротке замикання та загоряння електропроводки.

У поліції попередньо встановили, що мешканці будинку для літніх людей могли отруїтися чадним газом. Тіла загиблих спрямували на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Поліція вже затримала адміністратора закладу.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки. Санкція цієї кримінальної статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Передбачено також проведення решти необхідних експертиз.

Нагадаємо, що у Харкові також горів будинок для людей похилого віку — тоді загинули 16 людей. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки. Згодом з'ясувалося, що пансіонат функціонував нелегально.