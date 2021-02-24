Пожежа в Харкові: у Кабміні назвали причину трагедії в будинку для літніх людей

У результаті пожежі загинули 16 осіб.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові виникла через порушення правил пожежної безпеки, заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов на засіданні Кабміну, передає Інтерфакс-Україна.

"Основними причинами стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підключення до будівлі електро- і газопостачання без отримання спеціальних дозволів", — сказав Чернишов.

За його словами, кожній родині загиблого і кожному постраждалому в результаті пожежі буде виділено 10 тисяч грн.

Нагадаємо: вдень 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для літніх людей "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 5 постраждали. Пізніше стало відомо про те, що один з потерпілих помер, через що число жертв зросло до 16.

У ході розглядів з'ясувалося, що пансіонат функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ДБР почало досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме в районі газового лічильника.

Пізніше Генпрокуратура висунула підозри чотирьом затриманим у справі про пожежу в Харкові: власнику будівлі, його орендарю, дружині орендаря й одному з адміністраторів.