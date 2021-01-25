Пожар в Харькове: скончался один из пострадавших в трагедии

Мужчине было 83 года.

Один из пострадавших в пожаре в доме престарелых умер в хосписе городской больницы №17, мужчине было 83 года, сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает Суспільне.

По ее словам, смерть мужчины не связана с пожаром.

"Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам", — сказала заместитель мэра.

Информацию о смерти пациента подтвердил также главный врач больницы №17 Дмитрий Черепов. Всего после пожара в доме престарелых госпитализировали пять человек.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что дом владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под охрану. Позже было названо имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

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