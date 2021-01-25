Пожежа в Харкові: помер один із постраждалих у трагедії

Чоловікові було 83 роки.

Один з постраждалих у пожежі в будинку для літніх людей помер у госпісі міської лікарні №17, чоловікові було 83 роки, повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, передає Суспільне.

За її словами, смерть чоловіка не повʼязана з пожежею.

"Це дуже літня людина, яка з вересня лежала в тому закладі, потім його перевели до нас", — сказала заступниця мера.

Інформацію про смерть пацієнта підтвердив також головний лікар лікарні №17 Дмитро Черепов. Усього після пожежі в будинку для літніх людей госпіталізували пʼятьох осіб.

Нагадаємо, вдень 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для людей літнього віку "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 11 — постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що будинок власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під охорону. Пізніше було названо імʼя ймовірного власника будівлі, в якому знаходився будинок для людей літнього віку.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що в Україні має існувати ринок "справедливих соціальних послуг", якого зараз немає.