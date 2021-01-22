Зеленский инициирует реформу домов престарелых после пожара в Харькове

Президент считает, что к предоставлению услуг по уходу за престарелыми нужно допустить частный бизнес.

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Украине должен существовать рынок "справедливых социальных услуг", которого сейчас нет. Об этом он сказал журналистам в Харькове, где он находится с рабочей поездкой.

В этой сфере должны совместно существовать государственный и частный секторы. Местные власти должны получить полномочия по регулированию подобных услуг.

Для этого нужны законодательные изменения, потому что в стране много частных хосписов и домов престарелых, которые работают нелегально. Украинцы знают о них, а правоохранители, которые говорят о незнании – обманывают. "То, что мне некоторые наши коллеги из правоохранителей сказали, что никто не знает об этом – я не думаю, что это правда: в интернете можно зарегистрироваться. Стоит это в месяц от 5 тыс до 15 тыс грн", – пояснил Зеленский.

По словам президента, должна быть проведена глобальная реформа, и для ее разработки будет создана рабочая группа.

Напомним, днем, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых, возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что дом владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под охрану. Позже было названо имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

Перед приездом президента 22 января в Харькове активизировались коммунальные службы – начали убирать снег как в центре города, так и в районе сгоревшего пансионата.

23 января в Украине объявлен общенациональный траур.