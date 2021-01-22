"Очень серьезный вызов". Зеленский прибыл на место пожара в Харькове и объявил траур

Владимир Зеленский прибыл в Харьков и посетил сгоревший накануне пансионат, в котором жили люди преклонного возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ об объявлении 23 января днем траура по всей стране из-за пожара, который случился накануне в пансионате с пенсионерами в Харькове. Как сообщает "Суспільне", об этом он заявил во время рабочего визита в город, где он посетил место трагедии.

"Вопросов много к таким объектам, потому мы приехали. Сейчас мы слышали доклад ГСЧС здесь, на объекте, но выводы нужно делать после получения всех деталей. Еще раз мои соболезнования", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, вопрос подобных объектов в нашей стране не регулируется, потому вчерашний инцидент имел место.

"Нужно ставить задачу по всей стране. Найти все такие объекты. Чтобы мы их находили не в такие трагические моменты, когда уже потеряно 15 человек, к сожалению", – добавил он.

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Президент пообещал выяснить подробности случившегося и признал, что это "очень серьезный вызов".

Также он отметил, что "к сожалению, причины приезда в Харьков в последний год – не очень хорошие" (в прошлый раз Владимир Зеленский приезжал в Харьков, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшими курсантами).

Намомним, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. Помимо 15 погибших, известно о пяти пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики борются за жизни пострадавших.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под охрану. Позже было озвучено имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых. В Харькове 22 января объявлен днем траура.