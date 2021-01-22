"Дуже серйозний виклик". Зеленський прибув на місце пожежі в Харкові й оголосив траур

Володимир Зеленський прибув до Харкова та відвідав згорілий напередодні пансіонат, в якому жили люди літнього віку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про оголошення 23 січня день жалоби по всій країні через пожежу, яка сталася напередодні в пансіонаті з пенсіонерами в Харкові. Як повідомляє "Суспільне", про це він заявив під час робочого візиту до міста, де й відвідав місце трагедії.

"Питань до таких об'єктів багато, тому ми приїхали. Зараз ми почули доповідь ДСНС тут, на об'єкті, але висновки потрібно робити після отримання всіх деталей. Ще раз висловлюю співчуття", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, питання таких об'єктів у нашій країні не регулюється, тому вчорашній інцидент, на жаль, трапився.

"Потрібно дати завдання по всій країні. Знайти всі такі об'єкти. Щоб ми їх знаходили не в такі трагічні моменти, коли вже втрачено 15 осіб, на жаль", — додав він.

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Президент пообіцяв з'ясувати подробиці того, що сталося і визнав, що це "дуже серйозний виклик".

Також він зазначив, що "на жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік — не дуже хороші" (минулого разу Володимир Зеленський приїжджав до Харкова, щоб взяти участь в церемонії прощання із загиблими курсантами).

Нагадаємо, трагедія в будинку для літніх людей, який знаходиться за адресою вул. Нижня Гиївська, 150Б, сталася 21 січня. Крім 15 загиблих, відомо про п'ятьох постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики борються за життя постраждалих.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під охорону. Пізніше було озвучено ім'я ймовірного власника будівлі, в якому знаходився будинок для людей літнього віку. У Харкові 22 січня оголошено днем жалоби.