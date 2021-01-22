Зеленський ініціює реформу будинків для людей літнього віку після пожежі в Харкові

Президент вважає, що до надання послуг із догляду за людьми літнього віку потрібно допустити приватний бізнес.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що в Україні має існувати ринок "справедливих соціальних послуг", якого зараз немає. Про це він сказав журналістам у Харкові, де він перебуває з робочою поїздкою.

У цій сфері повинні спільно існувати державний та приватний сектори. Місцева влада повинна отримати повноваження з регулювання подібних послуг.

Для цього потрібні законодавчі зміни, тому що в країні багато приватних госпісів і будинків для людей літнього віку, що функціонують нелегально. Українці знають про них, а правоохоронці, які говорять про незнання — обманюють. "Те, що мені деякі наші колеги з правоохоронців сказали, що ніхто не знає про це — я не думаю, що це правда: в інтернеті можна зареєструватися. Коштує це на місяць від 5 тис до 15 тис грн", — пояснив Зеленський.

За словами президента, повинна бути проведена глобальна реформа, і для її розробки буде створено робочу групу.

Нагадаємо, вднем, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для людей літнього віку, виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 11 — постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що будинок власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під охорону. Пізніше було названо імʼя ймовірного власника будівлі, в якому знаходився будинок для людей літнього віку.

Перед приїздом президента 22 січня в Харкові активізувалися комунальні служби — почали прибирати сніг як в центрі міста, так і в районі згорілого пансіонату.

23 січня в Україні оголошено загальнонаціональну жалобу.