Харьковские коммунальщики "облагораживают" район пожара перед приездом Зеленского (видео)

Перед приездом президента в Харькове активизировались коммунальные службы – начали убирать снег как в центре города, так и в районе сгоревшего пансионата.

В пятницу, 22 января, в Харьков прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Его визит обусловлен трагическим событием, которое произошло в городе днем ранее – сгорел частный пансионат, где жили люди преклонного возраста.

С самого утра в социальных сетях стали появляться фото- и видеозаписи, на которых запечатлена работа коммунальных служб, которые резко активизировались перед приездом главы государства.

Например, на этом видео десятки коммунальщиков убирают снег под зданием Харьковской областной государственной администрации. Вероятно, именно здесь пройдет заседание комиссии для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения таких ситуаций в будущем, в котором примет участие президент.

[ + – ]

А это видео снято уже в Холодногорском районе – недалеко от места, где случился пожар. По словам людей, приславших видео каналу "ВЕХА", коммунальщики чистят снег, обрезают ветки и вывозят мусор впервые за долгое время.

[ + – ]

Похожая ситуация и на улице Холодногорской.

[ + – ]

В то же время рядом с самим местом пожара уже собираются люди – много сотрудников полиции и просто прохожих.

Намомним, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. Помимо 15 погибших, известно о пяти пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики борются за жизни пострадавших.

Одним из первых на трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под охрану. Позже было озвучено имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых. В Харькове 22 января объявлен днем траура.