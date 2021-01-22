Харківські комунальники "облагороджують" район, де сталася пожежа, перед приїздом Зеленського (відео)

Перед приїздом президента в Харкові активізувалися комунальні служби — почали прибирати сніг як в центрі міста, так і в районі згорілого пансіонату.

У п'ятницю, 22 січня, до Харкова прибуде президент України Володимир Зеленський. Його візит зумовлений трагічною подією, що сталася в місті днем раніше — згорів приватний пансіонат, де жили люди літнього віку.

Із самого ранку в соціальних мережах почали з'являтися фото- та відеозаписи, де відображена робота комунальних служб, які різко активізувалися перед приїздом глави держави.

Наприклад, на цьому відео десятки комунальників прибирають сніг під будівлею Харківської обласної державної адміністрації. Ймовірно, саме тут відбудеться засідання комісії для з'ясування причин трагедії і напрацювання механізмів запобігання таким ситуаціям у майбутньому, в якому візьме участь президент.

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А це відео зняте вже в Холодногірському районі — недалеко від місця, де сталася пожежа. За словами людей, що надіслали відео каналу "ВЕХА", комунальники чистять сніг, обрізають гілки й вивозять сміття вперше за довгий час.

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Схожа ситуація й на вулиці Холодногірській.

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Водночас біля місця пожежі вже збираються люди — багато співробітників поліції і просто перехожих.

Нагадаємо, трагедія в будинку для літніх людей, який знаходиться за адресою вул. Нижня Гиївська, 150Б, сталася 21 січня. Крім 15 загиблих, відомо про п'ятьох постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики борються за життя постраждалих.

Одним з перших на трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а главі МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за цією НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під охорону. Пізніше було озвучено ім'я ймовірного власника будівлі, в якому знаходився будинок для людей літнього віку. У Харкові 22 січня оголошено днем жалоби.