Пожар в Харькове: Генпрокуратура выдвинула подозрения четырем задержанным

В числе подозреваемых сам владелец здания, его арендатор, жена арендатора, которая фактически руководила "учреждением" и один из администраторов.

Всем четырем задержанным в рамках расследования пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" в Харькове было сообщено о подозрении. Такое сообщение опубликовал Офис Генерального прокурора Украины вечером в пятницу, 22 января.

Как отмечается в публикации, "подозрение выдвинуто по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей", что являет собой часть вторую статьи 270-ой Уголовного Кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

"Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением", – сообщили в ГПУ.

Кроме того, под подозрение прокуроров попал "администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен".

Отмечается, что все указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Согласно 208-ой статье Уголовного процессуального кодекса, существуют только три основания для задержания: если лицо застали во время совершения преступления, если на него указали свидетели или на его одежде имеются следы преступления.

"По данным следствия, арендатор дома и его жена – основатели общественной организации, цель которой – содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов", – открыли в ведомстве подробности формы владения указанным учреждением.

В прокуратуре уточнили, что стоимость пребывания в сгоревшем пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч гривен в месяц.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения: "Следственные действия продолжаются". При этом, личные данные подозреваемых до сих пор не разглашаются.

Напомним, накануне было озвучено вероятное имя владельца сгоревшего накануне пансионата "Золотое время". Так, по данным юриста Алексея Романова, собственником хосписа может быть некий Акопян Славик Цолакович 1953-го года рождения.