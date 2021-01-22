Пожежа у Харкові: Генпрокуратура висунула підозри чотирьом затриманим

У числі підозрюваних сам власник будівлі, його орендар, дружина орендаря, яка фактично керувала "установою" і один з адміністраторів.

Усім чотирьом затриманим у рамках розслідування пожежі у нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові було повідомлено про підозру. Таке повідомлення опублікував Офіс Генерального прокурора України ввечері в п'ятницю, 22 січня.

Як наголошується в публікації, "підозру висунуто за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибелі людей", що є частиною другою статті 270-ої Кримінального Кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на термін від трьох до восьми років.

"Серед підозрюваних — власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку і його дружина — директор приватного підприємства, яка фактично керувала установою", — повідомили в ГПУ.

Крім того, під підозру прокурорів потрапив "адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований".

Зазначається, що всі вказані особи були затримані за порядком ст. 208 КПК України. Згідно 208-ої статті Кримінального процесуального кодексу, існують тільки три підстави для затримання: якщо особу застали під час скоєння злочину, якщо на нього вказали свідки або на його одязі є сліди злочину.

"За даними слідства, орендар будинку і його дружина — засновники громадської організації, мета якої — сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів", — відкрили у відомстві подробиці форми володіння зазначеною установою.

У прокуратурі уточнили, що вартість перебування в згорілому пансіонаті оцінювалася у середньому в 15 тисяч гривень на місяць.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу: "Слідчі дії тривають". При цьому, особисті дані підозрюваних досі не розголошуються.

Нагадаємо, напередодні було озвучено ймовірне ім'я власника згорілого напередодні пансіонату "Золотий час". Так, за даними юриста Олексія Романова, власником хоспісу може бути якийсь Акопян Славік Цолакович 1953 го року народження.