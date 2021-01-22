Пожар в Харькове: выжившие рассказали Зеленскому об условиях в хосписе

По словам местных жителей, они находили под приютом записки с мольбами о помощи.

Спасенные из огня обитатели частного хосписа в Харькове рассказали прибывшему на место происшествие Владимиру Зеленскому об условиях содержания приюте, который сгорел накануне.

"Об условиях пребывания там рассказал президент после общения с мужчиной, который получил травму позвоночника. Он рассказал, что в частный хоспис его сдала дочь за 12 000 гривен в месяц", – отмечается в репортаже "ТСН" по итогам визита главы государства в Харьков.

Как заявил на этот счет пообщавшийся с пострадавшими Зеленский: "Человек этот, пострадавшей, он сказал, что он лежал в палате вместе с еще тремя людьми – их было четыре человека. Он говорит, что они были психически нездоровыми людьми. Это полностью разные пациенты, они не могут находиться вместе".

Комментарием одного из жителей поделилась репортер "ТСН", присутствовавшая на встрече президента с местными властями и полицией во дворе сгоревшего "дома престарелых".

По словам местной жительницы, дом которой соседствует с приютом, она неоднократно обращалась в полицию, поскольку находила возле учреждения: "И шприцы, и иголки, и мусор и записки, в которых люди просили позвонить родственникам, что нас здесь избивают".

"Мне навстречу шла бабушка за 85 лет, в одной ночной рубашке, ситцевой, без рукавов, обутая в какие-то шлепки. У нее был такой синяк под глазом", – добавила еще одна харьковчанка, комментарий у которой взяли рядом с местом происшествия.

По словам жительницы, она попыталась помочь пенсионерке: "Приезжали и скорая и полиция. Почему же полиция не начала расследование? Может быть этой трагедии и не было бы".

По словам исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова, сгоревший объект был "абсолютно незаконным" учреждением. Как отмечается в материале, за сутки в Харькове выявили уже 6 подобных заведений.

Как заявил Дмитрий Черепов, главный врач Харьковской больницы неотложной помощи Дмитрий Черепов, куда доставили пострадавших при пожаре, в медучреждении остаются четверо из пятерых доставленных.

"Но здесь сейчас четыре человека. Мужчины, получил отравление угарным газом, после оказания помощи в другой больнице перевели в больницу неотложной помощи. Так что здесь пока трое мужчин и одна женщина. Их возраст от 57 до 81 года. Один человек — из Донецкой области, другие — с Харьковской. Все они не могут передвигаться самостоятельно", – отметил врач.

По его словам: "Два человека абсолютно контактные. Они предоставляют все ответы, общаются удовлетворительно. И два человека с ограничением в общении. В связи с тем, что они имели и до прибытия в нашу больницу проблемы со здоровьем".

"Мы предлагаем им остаться. И это будет зависеть и от самого пациента, и от их родственников", – добавил Черепов, в связи с тем, что тех подорванное здоровье, и им требуется надлежащий уход.

Как отмечается в материале, родственников пострадавших уже разыскали: "С некоторыми медики говорили по телефону и только несколько человек посетили спасенных пациентов из частного хосписа".

Напомним, следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове, по адресу ул. Нижнегиевская, 150б, который произошел 21 января, унеся жизни 15-ти человек.